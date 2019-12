Nå har Russland anket dopingutestengelsen

Som varslet har Russland nå anket avgjørelsen om å utestenge landet fra internasjonale idrettsmesterskap de fire neste årene.

Verdens antidopingbyrå (WADA) besluttet i begynnelsen av desember å utestenge Russland som følge av landets dopinghistorikk de siste årene etter vinter-OL i Sotsji i 2014

Fredag bekreftet Jurij Ganus i Russlands antidopingbyrå (RUSADA) at avgjørelsen er anket inn for Idrettens voldgiftsrett (CAS). Forrige uke besluttet Russlands olympiske komité å anke WADA-avgjørelsen.

Det er ikke kjent når CAS vil fatte en avgjørelse i saken. Voldgiftsretten kan opprettholde WADA-beslutningen eller ilegge en strengere eller mildere straff.

Utestenges

Bakgrunnen for avgjørelsen var at WADA mener det er bevist at Russland har drevet utstrakt manipulasjon av dopingprøver fra det mye omtalte laboratoriet i Moskva.

Avgjørelsen innebærer at Russland ikke kan stille som egen nasjon i OL i Tokyo neste år og i vinter-OL i Beijing i 2022.

Landet blir også utestengt fra andre store mesterskap og nektes selv å arrangere store idrettsbegivenheter. Russland kan heller ikke søke om OL i 2032 dersom landet skulle ønske det.

Reaksjoner

Russiske utøvere som kan bevise at de ikke har vært involvert i doping, kan inviteres som uavhengige deltakere i framtidige OL og VM. Det skjedde blant annet under det forrige vinter-OL i Sør-Korea i 2018.

Avgjørelsen til WADA har fått kritikk fra politisk hold, og flere av Russlands sportslige leder kaller dommen en politisk kampanje mot landet. President Vladimir Putin har kalt avgjørelsen for «urettferdig».

– En hver straff bør være individuell. Hvis noen blir tatt, er det riktig med sanksjoner. Men dersom den store majoriteten av utøvere er rene, hvordan kan man da forsvare å ilegge sanksjoner mot dem? Vi gjør alt vi kan for at russisk idrett skal være ren, sa Putin tidligere i desember.

(©NTB)