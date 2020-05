Nå må spillerne holde to meters avstand til Premier League-dommeren under diskusjoner

Fotballen kommer tilbake, men ikke akkurat slik vi husker den.

Det er et kjent syn i Premier League - og toppfotballen generelt - at spillerne flokker seg rundt dommeren når en avgjørelse ikke går i deres favør.

Dette endrer seg

Når Premier League-fotballen nå retunerer 17. juni, er det faktisk strengt forbudt, melder The Times.

Spillerne skal ha fått klar beskjed fra forbundet om at de må holde en avstand på to meter til dommeren hvis de føler for å protestere. Dette er en føring som skal ha blitt godt mottatt av dommerbestanden.

Enkelt forklart blir det dermed ikke lenger lov for spillere å samle seg tett rundt hoveddommeren, en føring som det ikke er utenkelig at videreføres også etter at korona-trusselen er over.

Slik blir Premier League-innspurten

Det gjenstår 92 kamper, og Liverpool leder helt suverent foran Manchester City, Leicester, Chelsea, Manchester United og Wolverhampton. Liverpool kan i teorien sikre ligagullet i første kamp, om City taper hjemme mot Arsenal 17. juni.

De fire beste er sikret plass i Champions League neste sesong.

Sesongen er planlagt fullført på bare 39 dager. I tillegg til seriekamper siktes det mot at FA-cupen (kvartfinaler neste der) også skal arrangeres. Finalen har fått foreløpig dato 1. august.

Kamptidspunktene britiske medier henviser til, viser at det blir teppelagt med fotball i weekenden. Flere engelske aviser melder om dette antatte formatet for avvikling av sesongen:

Fredag en kamp 21.00.

Lørdag fire kamper: 13.30, 16.00, 18.30 og 21.00.

Søndag fire kamper: 13.00, 15.00, 17.30 og 20.00.

Mandag en kamp: 21.00

Torsdag, onsdag og torsdag: 19.00 og 21.00.