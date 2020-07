Nå troner Buffon øverst på tabellen og gjev liste

Gianluigi Buffon spilte sin 649. kamp i Serie A da Juventus vant 4-1 over Torino lørdag. Keeperen ble med det spilleren med flest Serie A-kamper gjennom tidene.

Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Cristiano Ronaldo og et selvmål signert Koffi Djidji sørget for at veterankeeperen også kunne juble for tre poeng på Juventus' hjemmebane lørdag.

Keeperlegenden startet kampen for Den gamle dame, og med det troner Buffon mutters alene øverst på listen over spillere med flest kamper i Serie A.

Før lørdagens oppgjør sto Buffon med samme antall kamper som AC Milan-legenden Paolo Maldini. Med lørdagens kamp på CV-en har Juventus-keeperen flest kamper på toppnivå i Italia – med 649.

42-årige Buffon signerte nylig en ny ettårskontrakt med Juventus.

Topper tabellen

Mot Torino sørget Dybala for en tidlig Juventus-ledelse etter bare tre minutters spill, mens Cuadrado doblet ledelsen etter en halvtime.

Andrea Belotti reduserte sekunder før pause på straffespark, og selv om Buffon var etter ballen, kunne han ikke hindre det knallharde skuddet.

Etter 61 minutter økte Ronaldo ledelsen på frispark før Djidji satte ballen i eget nett og fastsatte sluttresultatet til 4-1.

Juventus leder Serie A med sine 75 poeng etter 30 kamper.

(©NTB)