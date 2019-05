Nabil Fekir kan forlate Lyon i sommer

Han poserte med Liverpool-drakt før forrige sesong, men ble værende i Lyon. Nå kan historien få en ny vending.

Nabil Fekir har gjort sakene sine meget bra for Lyon denne sesongen, og nå kan et klubbytte være neste steg for franskmannen, som var en del av Frankrikes VM-tropp forrige sommer.

Klubbpresident bekrefter

På fredag sikret Lyon seg tredjeplassen i Ligue 1, og klubbpresidenten ble etter kampslutt nødt til å besvare spørsmål om fremtiden til stjernen(e) i laget.

Presidentens ord bør gi Liverpool-supportere grunn til å glede seg.

- Nabil (Fekir) er forventet å forlate klubben. Vi har en enighet om at han kan dra. Takk til Nabil for det han har gjort for klubben, sa Lyon-president Jean-Michel Aulas etter klubbens seier mot Nimes fredag kveld, ifølge blant andre The Mirror.

Med det tyder alt på at Fekir har spilt sin siste kamp for Lyon. Det har blitt hele 192 kamper for klubben, og imponerende 69 nettkjenninger for Fekir. Tolv av målene har kommet denne sesongen.

Få fotballspillere har vel vært nærmere en overgang enn det Nabil Fekir var forrige sesong. Det ble rapportert om fullstendig enighet mellom spiller og klubbene, og da det lekket et bilde av Fekir i Liverpool-drakt på sosiale medier, virket overgangen klappet og klar.

Bildet som sirkulerte:

Så havarerte den i tolvte time, angivelig grunnet et kneproblem hos franskmannen.

Nå meldes det at klubben igjen har kastet seg inn i jakten på 25-åringen, som skal være ønsket av flere toppklubber i Europa.

- Bare Liverpool vet

Overgangen som til slutt ikke ble noe av før forrige sesong, er aldri helt blitt oppklart. Liverpool skal ha hatt kraftige reservasjoner over tilstanden til spillerens kne, men dette ble aldri bekreftet fra offisielt hold.

- Jeg hørte mye forskjellig. Den egentlige grunnen er det bare Liverpool som vet. Disse tingene skjer, det er bare sånn det er. Vi må se fremover, det er i fortiden nå. Jeg har slått meg til ro med hvorfor overgangen ikke ble noe av, forklarte Fekir da overgangsvinduet forrige sommer stengte.

Chelsea og Real Madrid skal også følge nøye med på situasjonen til Fekir denne sommeren.

Tanguy Ndombélé og Memphis Depay er de to andre Lyon-stjernene som er forventet å forlate Parc Olympique Lyonnais i sommer.