Nabil Fekirs tidligere agent avslører hvorfor Liverpool-overgangen kollapset

Beskriver det som å være en del av en Walt Disney-film.

- Det ble fortalt en masse løgner og det har påvirket meg. Spesielt det som har blitt sagt om familien min. Det har såret meg. Det har blitt sagt ting som jeg vet at ikke er sant, sa Nabil Fekir tidligere i september om hvorfor overgangen til Liverpool strandet før 2018/2019-sesongen.

Skylder på svigerbroren

Overgangen som aldri ble noe av har vært mye omtalt - mye fordi det har vært så mye usikkerhet rundt akkurat hvorfor Fekir aldri ble Liverpool-spiller. Forhandlingene var kommet såpass langt at det ble tatt bilder av Fekir i sin nye drakt til offentliggjøringen, men Fekir ble aldri å se i Premier League.

Nå avslører spillerens tidligere agent, Jean-Pierre Bernés den smått vanvittige årsaken til hvorfor det hele kollapset.

- Nabil (Fekir) var Liverpools hovedprioritet. Jeg jobbet i fire måneder med representanter fra klubben, med Jürgen Klopp og med Jean-Michel Aulas. Alt var klart. Nabil var kjent med innholdet i hans kontrakt, og han lå an til å tjene 45 millioner euro over fem år, forklarte agenten til Canal Plus.

- Men samme dag som kontrakten skulle signeres, i Rambouillet, så kom det en advokat og Nabils svigerbror og ba oss om å stoppe alt og at forhandlingene måtte starte på nytt igjen. Det var surrealistisk. Vi trodde vi var med i en Walt Disney-film.

Bernés skal ha blitt overrasket over utviklingen, og ikke mindre overrasket da svigerbroren til Fekir tok på seg ansvaret som spillerens agent.

- Han ville ha kommisjon, som alle vet er i vinden om dagen. Nabil var på en sky, han virket å være helt forandret. Han hilste ikke engang på Liverpool-representantene. Etter den medisinske sjekken så alle i rommet på hverandre, og Liverpool-representantene lurte på hva som skjedde. Jeg skammet meg, forteller spillerens tidligere agent.

Nabil Fekir og Bernes gikk hver sin vei tidligere i 2019, og agenten forklarte da at det var etter spillerens eget ønske.

- Vil du vite sannheten?

Nylig uttalte Fekir seg selv om dramaet som førte til at Liverpool-overgangen kollapset.

- Det verste er at folk har antydet at overgangen ikke ble noe av på grunn av familien min. Det er løgner, men noe jeg må leve med, sa midtbanespilleren, og la til følgende om sin uskyld i det hele:

- Vil du vite sannheten? Jeg vet faktisk ikke hva som skjedde. Det lover jeg. Jeg gjennomførte legesjekken og så bestemte Liverpool seg for å ikke signere meg. På et eller annet tidspunkt ønsket de å fremstille det som om det var på grunn av kneet mitt, men jeg tror de bare trengte en unnskyldning, sier 26-åringen.

Også sommeren 2019 dukket det opp rykte rom at Liverpool var interessert i den franske landslagsspilleren, men de røde hadde en rolig sommer på markedet.

I stedet endte playmakeren opp med å signere for Real Betis i Spania.

Tidlig i overgangsvinduet ga Lyon signaler om at de var villig til å selge Fekir. Han var ikke villig til å signere en ny kontrakt og den han var på, løp ut i 2020.

Spilleren er for tiden ute på ubestemt tid med en muskelskade, men har rukket å notere seg for imponerende to mål og én målgivende på fem kamper i La Liga.