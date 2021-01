Canada og USA er klare for finalen i junior-VM i ishockey for menn. Finlands drøm brast like før slutt.

Amerikanerne slo finnene 4-3 i sin semifinale. Arthur Kaliyev scoret seiersmålet med vel ett minutt igjen å spille. Canada fikk en lettere vei videre med 5-0-seier over Russland. Canadierne er tittelforsvarer og imponerte stort i sin semifinale. Finalen spilles natt til onsdag norsk tid. (©NTB) Reklame Strømsjokket: Spotpris 60,03 øre - fastpris 4,90 øre Ishockey

VM

