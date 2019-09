Nacho Monreal hyller Ødegaard etter drømmekampen: - Han er en kjempespiller

Venstrebacken debuterte selv med scoring etter overgangen fra Arsenal i sommer.

ANOETA (Nettavisen): Det ble en fantastisk fin kveld for Martin Ødegaard under åpningen av nye Anoeta lørdag kveld. Serieleder Atlético Madrid ble feid til side med 2-0.

Ødegaard spilte en vital rolle, og ble den første målscoreren for La Real da stadion på ny åpnet etter renovering. Han spilte også en viktig rolle da han slo innlegget som til slutt havnet hos venstreback Nacho Monreal, som satte inn 2-0.

Med 2-0 så kan Real Sociedad nå begynne så smått å titte oppover på LaLiga-tabellen. De innehar sjetteplass i LaLiga, etter at Barcelona senere lørdag kveld slo Valencia 5-2 hjemme på Camp Nou.

- Vi må nyte ham

Ødegaard spilte, som nevnt, en viktig rolle for laget i blått og hvitt. Det samme gjorde venstreback Monreal. Den erfarne forsvareren gjorde sin debut for klubben for San Sebastián mot seriemesterne fra 2014.

Etter kampen var Monreal uansett veldig tydelig på hvor begeistret han er over sin nye, norske lagkamerat:

- Han er en kjempespiller! Han er en ung spiller, men med masse personlighet. Han har masse kvalitet, og man ser det både i kampene og på treningene. Han er en forskjellig type spiller, en som alltid ønsker ballen, sier Monreal til Nettavisen om Ødegaard.

I FOKUS: Nacho Monreal besvarte flere spørsmål fra pressen etter lørdagens kamp. Foto: Jonas Giæver (Nettavisen)

- Han ønsker alltid å bidra med noe forskjellig, og vi må bare nyte ham.

Monreal meldte overgang fra Arsenal denne sommeren, og skal være den modne og erfarne bærebjelken i et realtivt ungt La Real-forsvar. Han er klar på at han liker det han ser fra Ødegaard:

- Han spiller en utsøkt kamp. Jeg synes alle spillerne lå på et fantastisk nivå i dag, og slik må det være når vi spiller mot Atlético Madrid. Personlig, og med tanke på målet hans .. jeg håper det fortsetter, det må fortsette slik, sier 33-åringen.

Monreal har en hatt en lang karriere i spansk fotball, og fikk sin landslagsdebut allerede i 2009 da han spilte for Osasuna fra hjembyen Pamplona. Han flyttet senere på seg til Málaga, der han spilte mellom 2011 og 2013.

Det er uansett hans tid i Arsenal han kanskje er aller mest kjent for. Med laget fra London sikret han seg nemlig tre FA-cuptitler, og spilte på Emirates Stadium mellom 2013 og 2019.

Legendens hyllest

En annen som nylig har hyllet Ødegaard er La Real-legenden Xabi Prieto. Han har tidligere fortalt Nettavisen at han tror Martin Ødegaard har det som skal til for å bli en superstjerne:

- Jeg tror at med tiden så vil han bare bli bedre. Dette kommer med modenheten, erfaring, og at han blir litt mer egoistisk. Han har allerede kvalitetene til å bli en superstjerne. Jeg er sikker på at han ønsker å være suksessfull med La Real, så være suksessfull med Real Madrid og så gå videre til å gjøre store ting med det norske landslaget. Forhåpentligvis får han til det han vil, sa Prieto til Nettavisen tidligere.

Dette er uttalelser Ødegaard selv sier at han er enig i:

- Det er utrolig stort å høre han si det, så det tar jeg absolutt med meg videre. Han har nok rett i at man burde være litt mer egoistisk noen ganger. Det er for eksempel en gang i første omgang i dag der jeg kanskje burde skutt istedenfor å spille videre ut til Portu som er offside, sier Ødegaard.

- Det handler nok mest om de situasjonene der jeg kan være enda mer direkte, egoistisk, kynisk, eller hva man nå måtte ønske å kalle det.

- Er dette noe du selv tenker en del på? At du burde være mer på hugget?

- Ja, absolutt. Jeg har alltid vært veldig glad i å sette opp andre, å skaffe den målgivende pasningen. Jeg har likt det like mye som jeg har likt å score selv, men det er viktig å finne en balanse der, og som i dag så er det den ene situasjonen jeg burde ha skutt. Det skjønner jeg med en gang etterpå, det handler om å lære av de situasjonene og gjøre det riktige valget, sier Ødegaard.

Nå står Ødegaard med to scoringer på sine fire første kamper i LaLiga for Real Sociedad. Han scoret også da La Real tok med seg alle tre poengene i bortekampen mot Mallorca tidligere i sesongen.