Nadal åpner opp om Djokovic sin skandaleturnering

- Jeg håper virkelig folk lærer av det som skjedde, sier Rafael Nadal.

Verdensener Novak Djokovic måtte tåle krass kritikk etter at han arrangerte tennisturneringen Adria Summer Tour i Serbia og Kroatia tidligere denne sommeren.

Turneringen og påfølgende festing førte til at blant andre at Djokovic, kona Jelena, Borna Coric, Grigor Dimitrov og Viktor Troicki ble smittet av koronaviruset.

Djokovic: - Heksejakt

Den frittalende australieren Nick Kyrgios var blant de som reagerte kraftig.

- Idiotisk avgjørelse å gjennomføre «oppvisningskampene», men det er dette som skjer når du ser bort fra alle prototoller. Dette er ikke en vits, skrev Kyrgios på Twitter.

Da kritikken haglet som verst, gikk Djokovic ut og uttalte at han følte seg utsatt for en heksejakt.

- Den siste tiden har jeg bare fått kritikk og mye av det har vært ekkelt og slemt. Det er mer enn kritikk, det er som om det finnes en agenda og at det pågår en heksejakt, sa Djokovic til avisen Sportski Zurnal.

Nadal: - Selvfølgelig ble det gjort feil

Etter at Rafa Nadal, nummer to på ATP-rankingen, nylig trakk seg fra US Open nettopp på grunn av koronasituasjonen, ble spanjolen spurt om sine tanker rundt Djokovic sin turnering.

- Selvfølgelig ble det gjort feil i touren som ble arrangert i Serbia og Kroatia, men feil er normalt når man er i en situasjon man aldri har vært i tidligere. Spillerne må ta avgjørelser, men jeg sier ikke at min avgjørelse er den rette. Vi er i en vanskelig situasjon, sa Nadal i forbindelse med en pressekonferanse denne uken.

- Jeg håper virkelig folk lærer av Adria Tour og at vi fortsetter på best mulig måte fremover, sa Nadal videre.

KLAR FOR US OPEN: Casper Ruud skal etter planen konkurrere i USA fra og med 31. august. Foto: (NTB scanpix)

Ruud klar for US Open

Av de tre store er det kun Djokovic som stiller i US Open, som åpner 31. august. Roger Federer har nemlig besluttet å gjennomføre en kneoperasjon, som setter ham ut av spill resten av året.

Federer, Nadal og Djokovic har delt de 13 siste Grand Slam-turneringene (Australian Open, US Open, Wimbledon og French Open) seg imellom, og serberen regnes dermed som storfavoritt i rivalenes fravær.

Casper Ruud, som er ranket som nummer 36 i verden, planlegger også å delta i US Open.

- Vi forholder oss til det vi hele tiden hører fra ATP og arrangørene. Vi har egentlig ikke vurdert å trekke oss. Vi stoler på de sikkerhetstiltakene de planlegger. Å spille tennis er jo jobben hans, sa trener og pappa Christian Ruud til NTB denne uken.