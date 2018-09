Nadal og del Potro til kvartfinalen i US Open

Regjerende US Open-mester Rafael Nadal er for åttende gang klar for kvartfinale i tennisturneringen.

Etter 6-3, 6-3, 6-7, 6-4 mot georgiske Nikoloz Basilashvili, så kan Nadal se fram til kvartfinale i US Open mot Dominic Thiem fra Østerrike. Nadal gjorde det litt mer spennende enn nødvendig da han slapp Basilashvili inn igjen i kampen i sett tre, men mobiliserte kreftene og avgjorde med 6-4 i det fjerde settet.

Nadal slo Thiem i Roland Garros-turneringen tidligere i sesongen. Thiem på sin side slo ut sørafrikanske Kevin Anderson med 7-5, 6-2, 7-6 da han sikret avansement fra 4. runde.

Argentinske Juan Martin del Potro, som vant US Open i 2009, er klar for kvartfinale for tredje året på rad etter 6-4, 6-3, 6-1 mot kroatiske Borna Coric. I kvartfinalen venter hjemmehåpet John Isner.

Serena Williams og Sloane Stephens tok seg helskinnet videre til kvartfinale i kvinneklassen. Williams avgjorde først i det tredje settet mot estiske Kaia Kanepi (6-0, 4-6, 6-3).

Alt tydet på enkelt seier etter åpningssettet, men Kanepi overrasket i sett to. Men Williams slo tilbake og sikret seieren. kvartfinalen skal veteranen ut mot tsjekkiske Karolína Plísková.

Stephens, som vant US Open i fjor, tok seg enkelt videre mot belgiske Elise Mertens med 6-3, 6–3.

– Jeg spilte stabilt fra start til slutt. Jeg kan ikke kreve så mye mer av meg selv, sa Stephens.

Hun møter latviske Anastasija Sevastova i kvartfinalen.

(©NTB)

