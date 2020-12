Nådeløs dom etter Real Madrid-fiaskoen: - Totalt krise! Katastrofalt

Spekulasjonene rundt Zinedine Zidanes jobb er godt i gang i de spanske avisene og en kandidat skal allerede være favoritt til å bli Martin Ødegaards nye trener, om franskmannen skulle bli fjernet fra jobben.

Real Madrid er i trøbbel etter tapet for Sjakhtar Donetsk i Champions League tirsdag kveld og spansk presse er ikke nådige mot storlaget fra hovedstaden.

Flere av de spanske sportsavisene skriver onsdag morgen at jobben til hovedtrener Zinedine Zidane nå står i fare. Marca hevder blant annet at Mauricio Pochettino lurer i kulissene, mens også Raul Gonzalez er et mulig treneralternativ.

Tapet for ukrainerne betyr nemlig at Real Madrid står i fare for å ryke ut allerede etter gruppespillet i Champions League, noe som nærmest vil være en sensasjon.

Avis: - Total krise

Avisen Sport slår stort opp «Total krise!» på sin avisforside onsdag og beskriver situasjonen i Real Madrid som «katastrofal». Videre står det å lese i Sport at prosjektet til Zidane begynner å bli et smertefullt skue.

Avisen Mundo Deportivo slår opp «fra vondt til verre», mens AS beskriver det hele som en situasjon som nå er helt på grensen til hva klubben kan akseptere.

Marca slår opp et spansk uttrykk på sin forside, som kan oversettes til noe slik: «Wow, som dere er forandret, dere er ikke til å kjenne igjen».

Flere av avisene trekker også fram at klubbpresident Florentino Perez begynner å miste tålmodigheten med trener Zidane etter den svake starten på sesongen.

Franskmannen ledet imidlertid den spanske storklubben til La Liga-tittelen så sent som i juli og under sin første periode som Real Madrid-trener vant han blant annet Champions League tre sesonger på rad. Tanken på at Zidane og hans menn skal spille i Europa League, som nå er sjanse for, har nærmest vært utenkelig.

Zidane: - Føler meg sterk

Håpet om avansement er imidlertid ikke ute og Real Madrid kan faktisk fortsatt vinne sin gruppe. Borussia Mönchengaldbach kommer til Madrid i siste gruppekamp.

Klubben kan imidlertid også ende opp helt sist i den jevne gruppen om de taper sin siste kamp mot tyskerne og Inter vinner sin siste kamp mot Sjakhtar.

Zinedine Zidane selv sier at han ikke er redd for å miste jobben.

- Jeg føler meg sterk og kommer til å gi alt videre, som alltid, sa han etter kampen.

- Jeg kommer ikke til å si opp jobben. Det er vanskelig akkurat nå, men vi må vise stolthet og moral, mener den franske Real Madrid-sjefen.

- Vil satse på Ødegaard

Martin Ødegaard startet sin andre Champions League-kamp på rad for spanjolene og fikk 77 minutter på banen i tapet mot ukrainerne.

Nordmannen har vist lovende takter på midtbanen sammen med Toni Kroos og Luka Modric den siste tiden og det virker som Zidane har stor tro på Ødegaard.

Nylig skrev AS at franskmannen har planer om å satse mer og mer på 21-åringen i tiden framover og at han bruker Modric som en mentor for Ødegaard.

De to midtbanespillerne skal ifølge avisen ha fått en svært god tone.

