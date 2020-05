Nær venn hevder Pochettino har fått tilbud om ny manager-jobb

Ossie Ardiles skal ha uttalt at Mauricio Pochettino har fått et tilbud fra Newcastle

Tottenham-legenden Ardiles uttaler i helgen at hans nære venn og landsmann skal ha vært i samtaler med høytstående representanter for Newcastle og at en managerjobb på St. James' Park kan være høyaktuelt.

- Mauricio har det bra i England. Han er linket til Newcastle og når han snakket direkte med klubben så var det flere viktige folk involvert som kom med et godt tilbud, uttaler Ardiles ifølge The Mirror.

Ossie Ardiles regnes som en legende i Tottenham og skal være en god venn av tidligere manager Mauricio Pochettino. Foto: Joe Giddens (Pa Photos)

Legende i Tottenham

Argentinske Ardiles er en legende i Tottenham og jobber i dag som ambassadør for klubben. Han spilte over 200 kamper for klubben i perioden 1978-1988.

Han omtales som en nær venn av Pochettino etter hans opphold i klubben.

I intervjuet trekker Ardiles frem at Pochettino inntil nylig har hatt et kontraktsforhold med Tottenham etter han fikk sparken. Dette har gjort det vanskelig å forhandle med andre klubber, men denne avtalen har nå opphørt og han står dermed fritt til snakke med andre klubber igjen.

- På grunn av dette så vil han nå begynne å få tilbud igjen, men Newcastle er et reelt alternativ. Han vil bruke litt tid til å tenke og vente litt å se hva som skjer, sier Ardiles.

Mauricio Pochettino fremtid er fremdeles usikker, men nå kan han nærme seg en ny jobb. Foto: Adam Davy (Pa Photos)





Pochettino har selv aldri lagt skjul på at han trives med å jobbe i England etter sine år i Southampton og Tottenham.

- Vi elsker England. Vi har vårt hus og vårt hjem her. Folkene er respektfulle og Premier League er den beste ligaen i verden. Det er et av alternativene og jeg er åpen for å se hvilke prosjekter som forfører meg, har Pochettino uttalt ifølge Daily Mail.

Ardiles var selv ute på Twitter lørdag kveld der han påpekte at han aldri har snakket direkte med den engelske avisen, men at intervjuet stammer fra en argentinsk avis.

Nye eiere vil satse tungt

Det har i lengre tid vært rapportert at et oppkjøp av Newcastle nærmer seg.

Den nye eiergruppen i Newcastle, ledet av det statlige saudiarabiske investeringsfondet (PIF), skal allerede ha lagt ned depositumet på klubben. Det er ventet at et oppkjøp av Newcastle vil koste 300 millioner pund.

Det er Saudi-Arabias nasjonale fond (PIF) med representant Yasir Al-Rumayyan i spissen som planlegger å sikre seg 80 prosent av eierskapet, mens Amanda Staveley og brødrene David og Simon Reuben vil fordele de resterende 20 prosentene.

Det er ventet at Yasir Al-Rumayyan vil bli klubbens nye styreformann dersom de lykkes med oppkjøpet.

Staveley har i flere år forsøkt å kjøpe seg inn i Newcastle, og er kanskje best kjent for sin rolle som megler den gangen Abu Dhabi-gruppen kjøpte seg inn i Manchester City i 2008.

Det er her Pochettino skal komme inn som en ny topp-manager som skal sette fart på satsingen nord i England.