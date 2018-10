Napoli berget poeng, men tapte terreng

Dries Mertens utlignet i siste minutt og ga Napoli 1-1 i hjemmekampen mot Roma søndag, men laget er nå seks poeng bak serieleder Juventus i Serie A.

Stephan El Shaarawy ga Roma ledelsen før det var spilt et kvarter i Napoli. Han ble spilt fram av Cengiz Ünder og ga hovedstadslaget 1-0.

Roma-keeper Robin Olsen måtte flere ganger i aksjon for å nekte hjemmelaget utligning, men gjestene hadde også sine sjanser til å øke ledelsen. Blant annet måtte Raúl Albiol redde et forsøk fra Edin Dzeko på streken.

Mertens ble kastet innpå for Arkadiusz Milik, og han var på rett sted til rett tid og satte inn 1-1.

– Det er synd at vi ikke fikk mer enn ett poeng. Vi hadde sjansene, og vi utnyttet dem ikke godt nok, sa belgieren.

Juventus har fått en god luke på tabelltopp etter at to Cristiano Ronaldo-mål lørdag vendte 0-1 til seier 2-1 over Empoli.

Søndag vant Milan 3-2 i en severdig kamp mot Sampdoria, som hadde sluppet inn bare fire mål på sine ni foregående kamper. Patrick Cutrone, Gonzalo Higuaín og Suso scoret for Milan, som klatret forbi Roma til 7.-plass og kan klatre ytterligere med seier i onsdagens hengekamp mot Genoa.

Mandag møtes tredjeplasserte Inter og fjerdeplasserte Lazio til kamp i Roma.



