Napoli-presidenten frir til Zlatan Ibrahimovic: - Ønsker å se ham i våre farger

Forteller at han allerede har diskutert en mulig overgang med den svenske superstjernen.

Zlatan Ibrahimovic har hatt en av fotballens mest prestisjetunge karrierer, og det er lite som tyder på at den aldrende svenske angrepsstjernen er ferdig med det første heller.

Hans kontrakt med MLS-klubben Los Angeles Galaxy går ut ved årsskiftet, og det kan allerede ligge i kortene at han returnerer til italiensk fotball når vinduet åpnet i januar.

Ifølge Napoli-president Aurelio De Laurentiis skal det nemlig pågå diskusjoner rundt en overgang til Diego Maradonas gamle klubb.

Les mer: Onsdagens Premier League-rykter

Vil gjøre som Maradona

Den mye omtalt Napoli-presidenten bekrefter nemlig til Sky Italia, som igjen er sitert av engelske Sky Sports, at han selv har snakket med 38-åringen om en retur til italiensk fotball.

- Jeg inviterte ham på middag med hans kone og barn, og vi hadde det veldig fint sammen. Det er mitt ønske å se ham i Napoli-fargene, og det er mer enn kun et forslag. Men dette avhenger av ham, vi har diskutert dette i noen måneder, sier De Laurentiis.

Han forteller at de to møttes på et hotell i Los Angeles der en mulig overgang til San Paolo skal ha blitt diskutert. Skulle Ibrahimovic signere for Napoli, så blir det hans fjerde klubb i Italia.

Han har nemlig vunnet Serie A med Juventus, Inter og AC Milan, og har spilt majoriteten av sin karriere i den italienske toppdivisjonen. Han kan også vise til flere seire i den italienske supercupen med Inter og AC Milan.

PRESIDENT: Aurelio de Laurentiis i Napoli er tydelig på at han gjerne ser Zlatan Ibrahimovic i Napoli. Foto: Ettore Ferrari (AP)

En overgang til Napoli vil også bety at han potensielt kan danne et fryktet angrep med superstjerner som Dries Mertens og Lorenzo Insigne sør i Italia.

Selv fortalte Ibrahimovic nylig til den italienske avisen Gazzetta dello Sport at han anser Italia som sitt «andre hjem», etter fødelandet Sverige.

Og mye kan tyde på at han allerede har gjort leksene sine rundt Napoli, ved å se den nye utgitte dokumentaren om Diego Maradona.

- Jeg satt veldig pris på dokumentaren om Maradona. Det er ingen som ham. Å se lidenskapen og kjærligheten i den byen gjør at jeg selv ønsker å utforske Napoli. Det hadde vært fantastisk å gjøre det Diego gjorde, sa Zlatan.

Les mer: Solskjær får støtte fra Nicky Butt: - Vi er veldig, veldig heldige

Ancelotti

Ibrahimovic er forsiktig med å konkludere med at neste stoppested blir Napoli, men er åpen om at han ikke er i mot ideen om å gjenforenes med sin tidligere trener: Carlo Ancelotti.

Den svenske superstjernen og Ancelotti nøt et godt samarbeid i franske Paris Saint-Germain. Sammen vant de den franske ligaen i 2012/2013-sesongen. Ibrahimovic vant den franske ligaen fire år på rad.

Etter oppholdet i den franske hovedstaden gikk turen videre til José Mourinho og hans Manchester United i 2016. Der var han med å vinne ligacupen, og vant sitt eneste europeiske trofé, da United vant Europa League 2016/2017.

KONGE: Diego Maradona ble en folkekjær figur i Napoli. Foto: (AP)

Siden har Ibrahimovic vært å finne i den amerikanske toppserien der han har hamret inn mål for Los Angeles Galaxy. Han står totalt med 52 scoringer på 56 ligakamper for David Beckham og Steven Gerrards gamle klubb.

Ibrahimovic er også tidenes mestscorende for det svenske landslaget, og endte på 62 scoringer på 116 landskamper for «söta bror». Han er også nummer syv på listen over svensker med flest landskamper.

Han valgte å trekke seg fra det svenske landslaget etter EM-sluttspillet i Frankrike i 2016.