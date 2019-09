Napoli-trener Ancelotti om garderobetrøbbel: – Jeg er sjokkert

Napoli-trener Carlo Ancelotti er i harnisk over at byggearbeidene fortsatt pågår i klubbens nye garderobeanlegg kun få dager før sesongens første hjemmekamper.

Napoli tar imot Sampdoria i Serie A lørdag, og i neste uke er Liverpool motstander i mesterligaen. Torsdag postet Napoli et bilde av klubbens garderobeanlegg i sosiale medier. Det viste uferdige vegger og gulv, i tillegg til at det manglet både vaskeservanter og elektriske installasjoner.

Den italienske storklubbens hjemmearena Stadio Sao Paolo, som er kommunalt drevet, gjennomgikk nylig omfattende renovering i forkant av at Universiaden skulle arrangeres der.

Napoli-president Aurelio De Laurentiis har den siste tiden vært i tottene på byens borgermester Luigi de Magistris over tilstanden på stadionet. Klubben spilte sine to første ligakamper denne sesongen på bortebane slik at arbeidene skulle bli ferdige.

Ancelotti reagerer

Torsdag rykket Napoli ut med en uttalelse der trener Carlo Ancelotti hamrer løs på de ansvarlige bak renoveringen.

– Jeg aksepterte klubbens forespørsel om å spille de to første kampene på bortebane, slik at jobben kunne gjøres ferdig som lovet. Du kan bygge et hus på to måneder, men de klarte ikke å renovere garderobene, tordner trenerstjernen.

– Hvor skal vi skifte foran kampene mot Sampdoria og Liverpool? Jeg er sjokkert over inkompetansen til folkene som styrer dette arbeidet, fortsetter han.

Kun hjemmegarderoben som er trøblete

En talsmann for myndighetene i Napoli sier til nyhetsbyrået AP sier at det ikke er noe uferdig arbeid i garderoben som skal benyttes av bortelaget. Verre er det tilsynelatende der Ancelottis menn skal holde hus.

Napoli har innledet Serie A-sesongen med en seier og et tap. Forrige sesong fulgte laget nærmest seriemester Juventus på tabellen.

I Champions League er Napoli trukket i gruppe med Liverpool, Genk og Red Bull Salzburg.

