Napoli vant fram med anke – får ny kamp mot Juventus

Napoli har fått medhold i sin anke etter at laget ble dømt til 0-3-tap mot Juventus og trukket ett poeng for ikke å ha møtt til en kamp i Serie A.

Klubben nådde ikke fram i fotballens ankeinstanser, men tok saken videre til Italias idrettsforbund og olympiske komité (Coni), som tirsdag besluttet at kampen skal omberammes og poengstraffen strykes.

Napoli møtte ikke til bortekampen 4. oktober på grunn av koronasmitte i laget. Italias fotballforbund vurderte at klubben ikke hadde gyldig grunn til å utebli og at klubben hadde forbrutt seg mot reglene i covid-19-protokollen som alle klubber hadde forpliktet seg til å følge.

Den italienske protokollen har samme regel som Uefa-protokollen: Om et lag har 13 tilgjengelige spillere, kan kampen spilles. Napoli hadde i begynnelsen av oktober bare to smittetilfeller, men viste til at lokale helsemyndigheter forbød laget å reise til Torino.

