Når disse superstjernene skal spille på Norway Cup, blir det kaos

De to største stjernene under årets Norway Cup er bare to av gutta om vi skal tro treneren.

Det har vært en del kjente tvillingpar i fotballen. Hamit og Halil Altinop, Andreas og Thomas Ravelli, Ebbe og Peter Sand, Frank og Ronald De Boer samt kanskje de to som skal spille for Mosjøen G16 under årets Norway Cup:

Marcus og Martinus Gunnarsen. Bedre kjent uten sitt etternavn.

Duoen er meldt inn på laglistene til Mosjøen G16 som skal møte Stoppen Sportsklubb, Otta IL, og Ullensaker Kisa Fotball. Deltagelsen er også bekreftet av gruppens manager til TV 2.

– Det er en knallfin gjeng, og Marcus og Martinus har vært hos oss i tre sesonger nå. De er gode fotballspillere, og vi har et lag som er jevnt besatt. Det blir mye spilletid på alle de 17 som er med til Norway Cup, sier Stefan Jenssen Johnsen til Helgelendingen.

Norway Cup starter 28.juli, og varer til 4.august. Kampene spilles på Ekebergsletta i Oslo.

