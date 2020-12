Når man googler Stina Nilsson, er «partner» noe av det første som kommer opp: - Folk er veldig nysgjerrige

Men den svenske skiskytterprofilen, som nylig byttet idrettsgren fra langrenn, liker å holde det private privat.

Etter den svenske sprintstjernen Stina Nilsson valgte å satse skiskyting i stedet for langrenn i mars 2020, har 27-åringen kun gått to renn.

Nilsson innledet skiskytterkarrieren med 11.-plass på sprinten i sesongpremieren, og 27.-plass på kortdistansen i november, men har ikke vært å se i sporet etter dette.

- Jeg kjenner ingen gnist for langrenn, min drøm er å være skiskytter fullt ut, sier Nilsson til svenske Expressen sport.

Nilsson, som kun har gått to renn i Sverige, har ikke konkurrert i verdenscupen som begynte i november.

- Jeg ville likt å kunne gitt deg en dato, men det kan jeg dessverre ikke, svarer Nilsson på spørsmål om når hun skal gå sitt første renn i verdenscupen.

Om Nilsson får gå denne sesongen kan hun ikke svare sikkert på. Avgjørelsen ligger ikke kun hos henne selv.

- Du så hvordan de andre jentene gikk, det er ikke bare å si «bank, bank, nå er det min tur». Men som svar på spørsmålet, når landslagsledelsen tror jeg er klar og har fortjent det, da skal jeg gå renn i verdenscupen.

Som situasjonen er nå, får den svenske jenta kun se sine lagvenninner gå for Sverige på skjermen.

- Jeg synes det er veldig kult å se dem på TV, men jeg kjenner meg ikke klar for det akkurat nå. Jeg må bli bedre på standplass, det er der jeg mister mye tid.

Privat om privatlivet

Med seniordeltakelse i verdenstoppen i langrenn siden 2015 har Nilsson gull i både VM og vinter-OL. Suksessen har ført med seg stor oppmerksomhet for 27-åringen.

Nilsson blir ikke lenger overrasket over folks interesse for henne og hennes privatliv. Selv om hun er en offentlig person, sier Nilsson at det har vært et bevisst valg å holde mye av privatlivet for seg selv.

- Jeg er en person med ganske mye integritet. Jeg snakker om det jeg vil snakke om. De som kjenner meg vet umiddelbart når jeg får et spørsmål jeg mener er over grensen, da kan jeg slå tilbake. Eller i det minste kan jeg oppfattes slik. Jeg liker å ha privatlivet mitt privat, sier hun.

Når man googler Stina Nilsson, er noe av det første som kommer opp «partner», noe skiskytteren ikke er overrasket over.

- Det er sannsynligvis slik stort sett for alle offentlige personer. Folk er veldig nysgjerrige på slike ting. Nå har jeg ingen partner, men jeg ville ikke snakket om det uansett.

Nilsson vil heller ikke snakke spesielt mye om egen økonomi. Det er sport hun er kjent for, og også det hun vil snakke om.

Ifølge det siste regnskapet hadde Stina Nilsson Ski AS en egenkapital på 7,1 millioner svenske kroner. Stina Nilsson sier at mor Karin hjelper henne med selskapet og har kontakt med sponsorer. Ikke minst styrer hun økonomien.

- Det er helt uvurderlig. Jeg aner ikke hvor mye penger jeg har. Selvfølgelig kan jeg gå inn på en konto og sjekke, men det er bare tall for meg. Og jeg bryr meg ikke om tallene. Hvis jeg har nok penger til at jeg kan kjøpe mat for dagen, er jeg fornøyd. Jeg er uinteressert i hva som er i den kontoen.

Det er gått tre av elleve verdenscuprunder. Neste runde foregår 17. til 20. desember i Hochfilzen.

Siste runde i verdenscupen i skiskyting går 18. til 21. mars i Holmenkollen.

