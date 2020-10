Narváez med råsterk Giro-etappeseier i ufyselig vær

Jhonatan Narváez syklet de siste milene alene i front og kunne juble for sin største seier som sykkelproff da han vant torsdagens etappe i Giro d'Italia.

Ineos-rytteren fra Ecuador hadde sammen med ukrainske Mark Padun lagt resten av et tidlig 13-mannsbrudd langt bak seg på en etappe som ble avviklet i ufyselig vær med regn, vind og kulde. Alt lå an til en spurtduell mellom de to, men 24 kilometer før mål i Cesenatico punkterte Padun i en utforkjøring.

Etter å ha byttet sykkel gjorde ukraineren et tappert forsøk på å ta igjen Narváez og tok kraftig innpå ham, men så møtte han veggen og måtte nøye seg med å sikre 2.-plassen. En mil før mål var han 10 sekunder bak, men i mål skilte 1.08 minutt.

Simon Clarke ble tredjemann i mål, men australieren var slått med 6.50 minutter.

João Almeida i den rosa ledertrøya kom i mål på 9.-plass, 8.25 minutt etter vinneren. Alle hans skarpeste rivaler i sammendraget var med i den samme klynga, men Hermann Pernsteiner ble hektet av og mistet 10.-plassen. Dermed kom danske Jakob Fuglsang seg tilbake i topp ti etter å ha blitt rammet av en kostbar punktering tirsdag.

(©NTB)