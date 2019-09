Navas klar for PSG  - Areola til Real Madrid

De to storklubbene bekrefter at de bytter keepere.

Den costaricanske keeperen, som har vært med å vinne Champions League tre ganger med Real Madrid, er solgt til PSG.

Det bekrefter den spanske storklubben mandag.

Navas har blitt satt bak Thibaut Courtois i keeperkøen i den spanskehovedstaden etter belgierens ankomst fra Chelsea.

Samtidig som Navas selges til PSG, skal Real Madrid ha sikret seg Alphonse Areola i retur. 26-åringen kommer på et lån over ett år og vil bli en direkte erstatter for Navas som reiser motsatt vei.

PÅ LÅN: Alphonse Areola går motsatt vei. Franskmannen med filipinske aner lånes ut til Real Madrid i ett år. Foto: Stephane Mahe (Reuters)

Den spanske avisen Marca skriver at Areola skal ha blitt overbevist om en overgang etter en samtale med Real Madrid-manager Zinedine Zidane.

Areola spilte de tre første kampene for PSG denne sesongen, men var henvist til benken i fredagens 2-0-seier borte mot Metz.