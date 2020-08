Alle NBA-sluttspillskampene som skulle blitt spilt onsdag ettermiddag og kveld amerikansk tid er avlyst etter at Jacob Blake ble skutt i helgen.

Afroamerikaneren ble i helgen skutt med en serie skudd av politiet i Kenosha i Wisconsin. Bakgrunnen for hendelsen er fortsatt uklar. Blakes far opplyste tirsdag at 29-åringen er blitt lam fra livet og ned. Politiets kuler ødela ryggraden hans, ifølge familiens advokat Ben Crump.

Han sier det må et mirakel til hvis Blake noen gang skal kunne gå igjen.

Det har ført til store opprør over hele USA. Onsdag kveld norsk tid tok først NBA-laget Milwaukee Bucks, som holder til i samme stat (Wisconsin), affære og boikottet sin kamp.

Skytingen i helgen skjedde bare drøyt 30 kilometer unna Bucks' hjemmearena.

Bucks boikottet

Laget, som vant flest kamper av alle NBA-lag i grunnserien, varmet opp før den femte og avgjørende kampen mot Magic i sluttspillet, men kom ikke tilbake etter at de gikk inn i garderoben.

Litt senere meldte ESPNs anerkjente basketballjournalist Adrian Wojnarowski at Bucks hadde valgt å boikotte kampen.

Kampen skulle egentlig ha startet 22.00 norsk tid.

En drøy time senere kom nyheten fra NBA om at de to andre kampene samme dag (Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers og Houston Rockets-Oklahoma City Thunder) også er avlyste.

LeBron krever endringer

Spillernes boikott og protest kommer av at de krever endringer i samfunnet. Lakers og NBAs største stjerne LeBron James har tatt til orde for nettopp det på Twitter.

– F… ta. Vi krever endringer. Lei av dette, skriver James.

NBA bekrefter på Twitter at alle kampene vil bli spilt en annen dato. Dermed flyttes samtlige sluttspillskamper i NBA som følge av at kampene onsdag er avlyste.

Samtidig skriver anerkjente Shams Charania på Twitter at NBA-spillerne skal møtes over en telefonsamtale for å snakke om hva som skal skje videre.

