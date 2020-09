NBA: Feit poengfangst da Nuggets sikret seg Le Bron i neste steg

Jamal Murray bidro med hele 40 poeng da Denver Nuggets slo Los Angeles Clippers i avgjørende kamp. LeBron James & co. venter i Western Conference-finalen

Western Conference-finalen tilsvarer semifinale i NBA-sluttspillet. Det vil si at vinneren i best av sju kamper går til årets NBA-finale.

Lenge så det ut til å bli en Western Conference-finale bestående av to lag fra Los Angeles Clippers tok ledelsen 3-1 i kamper, og da hører det med til sjeldenhetene at motstanderen klarer å snu det til sin for del.

Men Denver Nuggets vant de tre siste kampene, og den siste av dem med sifrene 104-89. Det var et imponerende comeback. Jamal Murray ble kampens store spiller med sine 40 poeng. Lagkamerat Nikola Jokic noterte seg for 16 poeng. Lagene fulgte hverandre i to perioder før Denver Nuggets dro ifra.

LeBron James er den store stjernen i LA Lakers. Det blir ikke enkelt å ta seg til den store finalen. I finalen i Eastern Conference møtes Boston Celtics og Miami Heat. Her tok Miami Heat ledelsen 1-0 i kamper etter 117-114 i det første oppgjøret.

