NBA: Golden State Warriors vant dramatisk finalekamp

Etter en nervepirrende avslutning vant Golden State Warriors 106-105 mot Toronto Raptors og sørget for at NBA-finalen må inn i sin sjette kamp.

Golden State Warriors hadde kniven på strupen da de natt til tirsdag (norsk tid) møtte Toronto Raptors i den femte NBA-finalekampen. Raptors ledet 3–1 i kamper og hadde muligheten til å avgjøre finaledramaet, men klarte ikke avgjøre den første av to matchballer i tittelduellen mot Warriors.

Warriors vant kampen med ett poengs margin, 106-105.

Med ett sekund igjen av kampen skjøt Raptors-stjernen Kyle Lowry mot kurven, men bommet. Tiden rant dermed ut for Toronto Raptors.

Kevin Durant var tilbake for Golden State Warriors etter over én måned på sidelinjen på grunn av skade. Men til Warriors-fansens store skuffelse måtte Durant forlate banen halvveis ut i kampen med ny skade. Raptors-fansen jublet over skaden noe som skapte rabalder på sosiale medier.

Skaden til Durant førte til at Raptors sakte, men sikkert spiste seg innpå Warriors, og ved starten av den fjerde og siste perioden var avstanden mellom lagene kun seks poeng. Og ned kun tre minutter igjen på klokka var Raptors seks poeng foran. Da var Raptors svært nær å sikre seg sin første NBA-tittel.

Men da tok Warriors andre store stjerne, Stephen Cutty tak. Med flere assists og rebounds var han sterkt delaktig i at Warriors igjen kom foran – en ledelse som så vidt holdt helt inn, takket være Lowrys bom i sluttsekundet.

Dermed står det 3-2 til Raptors i kamper i finaleserien, hvor det spilles best av sju kamper.

Neste kamp spilles natt til fredag (norsk tid) i Oakland. Da må Warriors ta en ny seier for å tvinge finaleserien ut i en sjuende og avgjørende kamp.

