NBA øyner mulighet for oppstart 31. juli

NBA-sjef Adam Silver sier fredag til eierne at han tar sikte på gjenopptakelse av basketballsesongen. Det er fremdeles flere spørsmål som må avklares.

Silver sa for to uker siden at han ville se an utviklingen av viruspandemien i to til fire uker til før det ble tatt en avgjørelse om eventuell gjenopptakelse av sesongen.

Nå melder blant annet The Los Angeles Times at Silver har foreslo 31. juli som mulig oppstartsdato på en telefonkonferanse fredag.

Rammene for spill er ikke klare ennå, men et alternativ er å hente inn alle 30 lag for å spille ferdig siste del av den ordinære sesongen, for deretter å sette opp sluttspill. Den tanken vinner imidlertid ikke mye applaus hos lagene som ikke har mulighet til å komme til sluttspill.

Et annet alternativ er å hente inn de 20 øverste lagene til å spille gruppespill som kvalifiserer til finaler, som i et VM.

Alt spill i NBA ble stoppet 11. mars da pandemien begynte å ramme USA.

