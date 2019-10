NBA-sjef til Kina for å reparere forholdet etter Twitter-bråket

NBA-sjef Adam Silver skal besøke Kina onsdag, tross den siste ukas krangel om ytringsfrihet og sensur. Kinesiske medier raser onsdag mot ham.

Silvers besøk er i forbindelse med sesongoppvarmingskamper mellom Los Angeles Lakers og Brooklyn Nets senere i uka i Kina. Ifølge nettavisa TMZ sier Silver at Kina nå nekter å vise kampen mellom de amerikanske basketballagene torsdag, men han ser likevel på kampen som en mulighet til å fikse på forholdet, som nå ligger med brukket rygg.

– Min plan har hele tiden vært å reise til Shanghai i morgen, og jeg planlegger å overvære Lakers-Nets-kampen torsdag kveld. Håpet mitt er at mens jeg er i Shanghai, kan jeg møte rette vedkommende og diskutere hvor vi står, og igjen sette de kommentarene fra Daryl Morey og meg i passende kontekst av et forhold som har gått over mange tiår, og se om vi kan finne et gjensidig respekt for hverandres politiske systemer og ståsted, sier Silver tirsdag. Han legger til at han vet at dette ikke er så enkelt.

– Jeg er realist også, og jeg erkjenner at dette er en sak som kanskje ikke kommer til å roe seg med det første.

Krass kritikk

«Kjemp for frihet. Støtt Hongkong» tvitret Morey, daglig leder i Houston Rockets i helga, og selv om han slettet tweeten, har saken skapt splid mellom den amerikanske basketballigaen og Kina, deres nest største marked.

Silver sier den amerikanske basketballigaen ikke vil unnskylde Hongkong-uttalelsene til Houston Rockets-toppen Morey på Twitter, og at NBA støtter hans rett til ytringsfrihet. Silver sier NBA beklager den oppståtte situasjonen i etterkant og at så mange kinesere og NBA-fans er blitt berørt og opprørt over saken.

Onsdag kritiseres NBA ifølge Reuters i kinesiske statsmedier for å støtte opprørere i Hongkong. China Daily omtaler demonstrantene i byen som radikale og voldelige, og skriver at «protestene var et forsøk på å frigjøre byen» og «et luftslott av et forsøk fra tilhengere av løsrivelse», solgt inn av demonstranter «for å rettferdiggjøre deres sommerpøbelstreker».

Tabloide Global Times skriver at Silver og NBA arrogant ignorerer det kinesiske markedet.

– Å tvitre noe krenkende overfor det kinesiske folket før en rekke aktiviteter som selger inn NBA i Kina illustrerer bare mangel på intellekt, respekt og ansvar, skriver den statseide avisa.

Kuttet tvert

Etter uttalelsene til Silver tirsdag kunngjorde Kinas statskanal CCTV at de ikke vil vise de planlagte oppkjøringskampene enkelte NBA-lag skal ha i Kina denne uka. De uttaler at de skal vurdere sitt videre samarbeid med NBA.

«Vi er sterkt uenig i Silvers støtte til Morey på bakgrunn av ytringsfriheten, og vi mener at kommentarer som utfordrer et lands selvstendighet og stabilitet ikke er innenfor ytringsfrihetens grenser», meddelte CCTV i en uttalelse på kinesisk.

Silver sa tirsdag at folk som jobber i NBA generelt bør trå varsomt når det gjelder kommunikasjon og tvitring om andre kulturer. Han befant seg da i Tokyo før en annen sesongoppvarmingskamp mellom Toronto Raptors og laget som står midt i stormen de siste dagene: Rockets.

I en uttalelse til Kyodo News mandag og den offisielle uttalelsen tirsdag, uttalte Silver at NBA ikke kommer til å gjøre noe som innskrenker ytringsfriheten til sine spillere, ansatte og eiere.

