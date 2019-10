NBA-stjernen Curry ute med smertefullt håndbrudd

Problemene tårner seg opp for NBA-klubben Golden State Warriors. Stjernespilleren Stephen Curry risikerer et lengre avbrekk etter et stygt håndbrudd.

Curry landet på hånden etter et skrekkfall og hadde tydelige smerter da han forlot banen i tredje periode i nattens NBA-kamp mot Phoenix Suns. Han prøvde ikke engang å ta de to straffene han hadde blitt tildelt. Curry satte seg først på benken, men stakk deretter slukøret ned i garderoben. Senere viste røntgenbilder tatt på sykehuset at han hadde pådratt seg brudd i den venstre hånden. The Warriors bekreftet bruddet på Twitter. Det er usikkert hvor lenge Curry blir borte fra banen. Uansett blir tapet av Curry merkbart for sist sesongs tapende NBA-finalist. Med sine 31 år er Curry lagets eldste spiller, og rutinen til en av verdens beste spillere blir selvsagt savnet i et ungt og urutinert lag. Golden State Warriors er fra før kraftig svekket foran årets sesong. Kevin Durant forsvant til Brooklyn Nets, og kneskadde Klay Thompson er trolig ute for resten av sesongen. Mot Phoenix Suns ble det tap 110-121, det tredje tapet av fire mulige så langt i sesongen. (©NTB)