Ndidi berget Leicester-poeng mot West Hams ti mann

West Ham så ut til å holde stand med ti mann i over en omgang. Londonerne overlevde både en tverrliggertreff og en rekke Leicester-sjanser, men i det 89. minutt måtte Lukasz Fabianski se seg slått.

Fra distanse skjøt Ndidi inn 1-1 via West Hams målscorer Fabián Balbuena. Utligningen kom etter et voldsomt press. Minutter før fikk Ndidi en scoring annullert for offside.

Balbuena sendte West Ham fortjent i ledelsen etter en halvtime. Stopperen stupheadet ballen i stolpen, men var våken og var først på returen. Leicester ble straffet for daft forsvarsspill.

Baktunge

Kampbildet endret seg drastisk etter Nobles soleklare utvisning i det 38. minutt. West Ham-kapteinen satte knottene i leggen på Ndidi.

Bare noen minutter etterpå var Vicente Iborra nær å stange inn 1-1, men Fabianski var lynkjapt nede og reddet. Det skulle bli en av flere gode inngripener av polakken.

West Ham ble ikke uventet baktunge i annen omgang. Etter en time sto Fabianski fram med en dobbeltredning, og like etter fikk Jamie Vardy lov til å sette pannen på et innlegg ved første stolpe. Forsøket var ikke godt nok og gikk ikke på mål.

Stygg skade

Deretter stanget Harry Maguire en corner i tverrliggeren, men ballen ville ikke inn for Leicester. Da Ndidi fikk en scoring annullert for offside i det 88. minutt, virket det som vertene var nødt til å gå tomhendte av banen.

Men de skulle til slutt få uttelling for hardkjøret mot West Hams ti mann.

På overtid måtte Daniel Amartey bæres ut på båre. Leicester-backen så ut til å ha pådratt seg en meget stygg ankelskade.

Etter ti kamper ligger Leicester på 12.-plass med sine 13 poeng i Premier League. West Ham følger på plassen bak med fem poeng mindre.

