Ndombele med ellevill scoring i Tottenhams seier over Sheffield United

Både Harry Kane og José Mourinho kunne smile bredt etter søndagens kamp, men det var en franskmann som sto for kampens høydepunkt.

SHEFFIELD UNITED - TOTTENHAM 1-3:

Tottenham gjorde jobben borte mot bunnlaget Sheffield United søndag ettermiddag og sikret seg tre nye poeng i Premier League.

Kampens høydepunkt kom et stykke ut i andre omgang da Tanguy Ndombele løftet ballen i mål på spektakulært vis fra en svært vanskelig posisjon.

Franskmannen fikk ballen inne i boksen, i det som i utgangspunktet så ut til å være en for spiss vinkel til å avslutte. Med en elegant manøver fikk han imidlertid vridd ballen mot det motsatte hjørne og den duppet ned ved lengste stolpe.

- Det er vanvittig vakkert, utbrøt TV 2-kommentator Espen Ween.

- Skal ikke være mulig

Tidligere Chelsea-spiller Pat Nevin, som var ekspert under kampen for BBC, trodde knapt det han så da Ndombele fikk løftet ballen i mål fra den posisjonen.

- Det skal ikke være mulig å få den i mål derfra. Det var en helt umulig posisjon, langt utenfor hjørnet av femmeteren. Men med hjelp av høyrefoten klarte han å flikke den over på motsatt side. En absolutt briljant scoring, sa han om målet.

Fulltrefferen var kampens fjerde mål. Der var Serge Aurier som sendte Tottenham i ledelsen allerede etter fem minutter spill. Han fikk stå ganske alene etter en corner fra Heung-min Son og stanget ballen bort i det venstre hjørnet.

Harry Kane doblet ledelsen rett før pause. Pierre-Emil Højbjerg fant spissen og Kane gjorde resten av jobben selv. Fra rundt 20 meters hold dunket han inn Spurs' andre.

- Det har vært mye bra spill, men Kane er milevis bedre enn alle de andre. Han er ikke bare en spiss i verdensklasse, han er en verdensklassespiller. Det målet han scoret var et kombinert «10'er og 9'er»-mål, oppsummerte BBC-ekspert Pat Nevin.

Kortvarig håp

Etter pause reduserte vertene ved David McGoldrick. John Fleck slo inn og i feltet var spissen på rett sted og headet inn nytt håp for hjemmelaget.

Gleden skulle imidlertid bli kortvarig, for bare noen minutter senere sørget nemlig Ndombele for at det aldri ble noe comeback for Sheffield United.

Resultatet betyr at Tottenham nå er oppe i 33 poeng etter 18 kamper og har kontakt med tetlagene igjen, mens Sheffield United ligger sist med sine fem poeng.

