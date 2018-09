Nedbrutt Bendtner tok selv kontakt med RBK

Rosenborg vet ennå ikke hvordan de vil håndtere voldssaken der Nicklas Bendtner har vært involvert.

Rosenborg forteller om hendelsen i en pressemelding lagt ut på sin egen hjemmeside.

– Søndag formiddag ble vi orientert om at det hadde vært en uheldig hendelse i København der Nicklas Bendtner hadde vært involvert. Det var en svært nedbrutt Nicklas Bendtner som selv kontaktet klubben og informerte om hva som hadde skjedd. Hele søndag ble brukt til å innhente så mye fakta som mulig. Som forventet ble medieinteressen voldsom både fra Danmark og Norge. Vi har forsøkt å svare uten å kunne gå i detaljer, heter det i pressemeldingen.

RBK skriver at Bendtner har vært i København i noen dager for opptrening etter skade og at han etter planen skal være tilbake i Trondheim i løpet av noen dager.

– Vi vil da i fred og ro gå gjennom det som har skjedd og vurdere hvordan klubben skal reagere. Vi vil behandle Nicklas på den måten han har krav på uansett handling.

Klubben skriver også at de har vært i kontakt med det danske taxiselskapet og orientert om hva klubben vurderer å foreta seg, samt uttrykke beklagelse for hendelsen selv om den ikke har kjennskap til detaljene.

Rosenborg skriver at de er trygg på at det danske rettssystemet håndterer saken på riktig måte.

Det var danske BT som søndag ettermiddag meldte at Bendtner skulle ha utøvet vold mot en taxisjåfør i DanTaxi.

Politiet har bekreftet at det er kommet en anmeldelse, men ikke at det er Bendtner som er anmeldt.

Danmarks landslagstrener Åge Hareide har uttalt at en spiller ikke kan spille for landslaget så lenge han er voldsdømt.

