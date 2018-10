Nederlands VM-skjebnekamp utsolgt på en time

Nederlands kvinnelandslag i fotball får solid tilskuerstøtte i toeromspillsfinalen mot Sveits. Hjemmekampen i Utrecht ble utsolgt på en snau time.

De nederlandske EM-vinnerne måtte ta veien om toeromspill i VM-kvalifiseringen etter at Norge knep gruppeseieren med 2-1 i siste kamp. Etter å ha slått ut EM-sølvvinner Danmark skal Nederland gjøre opp om Europas siste VM-billett i to kamper mot Sveits i november.

Første kamp spilles på Utrechts hjemmebane Galgenwaard 5. november. Fredag ble de 23.750 billettene lagt ut til salg, og mindre enn en time senere var kampen utsolgt.

– Vi er glade for tilhengernes massive støtte, men også lei for at vi må skuffe mange som ønsket billett, sier pressetalsmann Jan Dirk van der Zee.

Nederlands fotballforbund åpner nå for å flytte kvinnelandslagets framtidige kamper til enda større arenaer.

(©NTB)

Mest sett siste uken