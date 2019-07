Nederlandsk avis: - Chidera Ejuke er klar for Heerenveen

Vålerenga mister etter alt å dømme sin største stjerne.

Ifølge den nederlandske avisen Leeuwarder Courant, som følger Heerenveen tett, skal Vålerengas nigerianske angrepsspiller Chidera Ejuke være på medisinsk test hos den nederlandske klubben mandag.

Avisen melder at klubbene skal ha kommet til enighet om en pris på Ejuke og at 21-åringen vil være på plass for en medisinsk sjekk i løpet av mandagen.

Nettavisen har vært i kontakt med Ejukes agent Atta Aneke, men han ønsket ikke å gi noen kommentar til opplysningene på det nåværende tidspunkt.

Det har tidligere vært spekulert i at prisen for Ejuke skal ligge på rundt 2 millioner euro, rundt 20 millioner norske kroner.

Storspilt

Ejuke har vært en av Eliteseriens beste spillere hittil denne sesongen og står med seks scoringer på 14 kamper for Oslo-klubben.

Den offensive nigerianeren skal være en ettertraktet mann denne sommeren. Klubber som Besiktas og Lazio skal også ha vært interesserte i spilleren, men nå ser det altså ut til at Nederland og Heerenveen blir neste stopp.

I Heerenveen skal Ejuke erstatte nordmannen Dennis Johnsen som har vært utlånt fra Ajax forrige sesong.