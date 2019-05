Nederlandsk avis: - Paris Saint-Germain har kastet seg inn i kampen om Matthijs de Ligt

Skal stå klare til å knuse storklubbene i kampen om Ajax-kapteinen.

Kampen om Matthijs de Ligts signatur fortsetter videre. Tidligere har Barcelona og Manchester United blitt nevnt som de to aller heteste kandidatene til å sikre seg 19-åringen.

For kort tid siden meldte spansk media at det var Ole Gunnar Solskjærs lag som lå først i køen, etter å ha tilbudt De Ligt en kontrakt som Barcelona rett og slett ikke kunne matche.

Kort tid etter at United ble nevnt som den heteste kandidaten var det flere britiske aviser som meldte at det var Barcelona som lå første i køen for nederlenderen.

Siden har De Ligt uttalt til nederlandsk presse at man skulle ta ryktene om overgangen med «en klype salt», og at han selv ikke visste hvor hans fremtid lå.

Superbud fra Paris

Nå meldes det fra den nederlandske avisen De Telegraaf at det er Paris Saint-Germain som fører an i kampen om Ajax-kapteinen. Pariserne skal ha gjort det klart at de kommer til å ta opp kampen med stormaktene, skriver avisen.

Såpass seriøse skal PSG være at De Telegraaf nå anser situasjonen som en ren kamp mellom Barcelona og det franske hovedstadslaget om hvem som til slutt ender opp med De Ligt.

Klubbene kjempet også innbitt om Frenkie de Jongs signatur tidligere i år, og det var til slutt Barcelona som stakk av med den talentfulle midtbanespilleren. Denne gangen skal PSG ønske å få sin revansje, skriver avisen.

De hevder videre at Paris Saint-Germain har null problemer med å betale de 85 millioner euro som Ajax skal ønske for sin kaptein. Den skyhøye kommisjonen som agent Mino Raiola hevdes å kreve skal heller ikke være noe problem, skriver avisen.

I spansk presse har Raiolas økonomiske krav blitt omtalt som en av de store hindrene til hvorfor katalanerne sliter med å få gjennomført overgangen til den nederlandske landslagsspilleren.

Den spanske avisen Mundo Deportivo har tidligere hevdet at Raiola har oppfordret De Ligt til å sikte seg inn på en overgang til England for å kunne sikre seg bedre økonomiske betingelser.

Manchester United, Manchester City og Real Madrid skal alle være interesserte i å hente De Ligt, og anser situasjonen som mer åpen nå enn tidligere, hevder De Telegraaf.

Landslagsdebut som 17-åring

Så tidlig som i mars gjorde Barcelona-president Josep Bartomeu det klart at De Ligts navn var «på bordet», og at de kom til å vurdere å gjøre et fremstøt på ham nærmere sommeren.

I april hevdet så Bartomeu at han «vet hva som vil skje med De Ligt i sommer», ESPN skrev den gang at Barcelona virket å ha kontroll på situasjonen.

Denne sesongen har vist seg å være det definitive gjennombruddet for den storvokste midtstopperen. Som kaptein ledet han Ajax til ligatittel i Æresdivisjonen, og var en av bærebjelkene i Ajax' Champions League-eventyr.

Han scoret i kvartfinalen mot Juventus, samt semifinalen mot Tottenham. Dessverre for Amsterdam-laget holdt ikke resultatene helt inn, og Tottenham ble til slutt et nummer for store i semifinalen.

På det nederlandske landslaget har De Ligt formet et fryktinngytende stopperpar med Liverpoools Virgil van Dijk. Det førte til at spansk presse hevdet at Barcelona fryktet at klubben fra Merseyside kom til å legge store penger på bordet for De Ligt også.

For det nederlandske landslaget står unggutten med 15 kamper og én scoring siden han fikk sin debut som 17-åring.