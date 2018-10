Nederlandsk OL-mester mister hele skøytesesongen

Den nederlandske skøytestjernen Jorien ter Mors mister hele den kommende sesongen på grunn av en kneoperasjon.

28-åringen har vært plaget av en kronisk senebetennelse som dukket opp første gang under VM enkeltdistanser i 2017. Den tidligere kortbaneskøyteløperen har slitt med smerter siden, men gjennomførte likevel OL-sesongen med sterke resultater.

Under vinterlekene i Pyeongchang ble hun den første kvinne som har vunnet medalje i to idretter i samme vinter-OL. Seks dager etter at hun vant OL-gull på 1000 meter langbane tok hun bronse i 3000 meter stafett kortbane.

Hun vant også to OL-gull på langbane i Sotsji-lekene, og hun avsluttet forrige sesong ved å bli sprintverdensmester.

(©NTB)

Mest sett siste uken