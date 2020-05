Nederlandsk rett ga fotballforbundet medhold

Den nederlandske fotballsesongen endte uten mester, opp- eller nedrykk. Nå har Nederlands fotballforbund i sivil rett fått kjennelse for at avgjørelsen var lovlig. Her er Ajax-spiller Nicolas Tagliafico i aksjon. Foto: Bernat Armangue, AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)