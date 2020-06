Nederlandsk spiss klar for Stabæk

Darren Maatsen kommer fra RKC Waalwijk i den nederlandske æresdivisjonen

Saken oppdateres

Stabæk har sikret seg den 29 år gamle spissen, melder de mandag.

- Vi har prøvd å finne en spiss som er litt annerledes enn de angrepsspillerne vi har fra før av her. Vi ville ha inn en offensiv spiller som truer bakrom og skaper strekk i motstanderlaget, så mer fart har vært ekstremt viktig for oss å få inn i laget. Jeg tror han vil passe godt inn i vårt ungdommelige miljø på Nadderud, og han vil være klar for eventuelt å få sin debut for oss i kampen mot Strømsgodset, sier sportssjef Torgeir Bjarmann.

Maatsen er fornøyd med å være på plass i Norge og i Stabæk.

- Jeg ser frem til å hjelpe laget med å oppnå gode resultater framover. Jeg er en hurtig spiller som liker å utfordre én mot én, og jeg håper også at jeg kan underholde publikum med min spillestil, sier den nysignerte 29-åringen fra Nederland til Stabæks hjemmeside.

Søndag bekreftet Bærums-klubben at de låner ut Fitim Azemi til Tromsø.