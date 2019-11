Nedrykk for Selnæs og Shenzhen etter nytt poengtap

Ole Selnæs og hans Shenzhen ledet både 2-0 og 3-1, men måtte nøye seg med 3-3 mot Henan Jianye i kinesisk superliga fotball. Dermed er nedrykket et faktum.

Samtidig vant nemlig rivalen Tianjin Tianhai hele 5-1 over Dalian Yifang, og en serierunde før slutt skiller det fire poeng mellom Tianjin på 14.- og Shenzhen på 15.-plass.

De to nederste rykker ned, og Shenzhen slår følge med tidligere nedrykksklare Beijing Renhe.

Gao Tianyi og Qiao Wei ga Shenzhen en drømmestart med 2-0-ledelse før det var spilt 25 minutter onsdag, men gjestene slo hardt tilbake med to mål på to minutter ved Ivo (straffe) og Christian Bassogog.

Qiao Wei ga Shenzhen ny ledelse før pause, men Han Xuan utlignet til 3-3 for Henan midtveis i 2. omgang. Bortelaget måtte avslutte med ti mann etter at Tim Chow ble utvist kvarteret før slutt, men Shenzhen maktet ikke å utnytte det til å score et vinnermål.

Selnæs spilte hele kampen på hjemmelagets midtbane.

John Hou Sæter var ubenyttet reserve da Beijing Guoan holdt liv i gullhåpet med 4-1-seier borte mot Guangzhou R&F. Laget er to poeng bak serieleder Guangzhou Evergrande, som vant 3-1 i Hebei etter mål av Paulinho (2) og Anderson Talisca.

Cedric Bakambu (2), Renato Augusto og Zhang Yuning scoret for Beijing Guoan.

Gullkampen står mellom de to lagene. Shanghai SIPG må nøye seg med bronse etter 1-1-kampen mot tabelljumbo Beijing Renhe.

Guangzhou Evergrande møter Shanghai Shenhua hjemme i siste runde kommende helg, Beijing Guoan møter Shandong Luneng.

