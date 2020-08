Nedslående beskjed til breddeidretten fra Raja

Abid Raja og Bent Høie møtte ulike idrettsforbund for å snakke om breddeidretten kan komme i gang igjen eller ikke.

2020 har virkelig vært et tøft år for breddeidretten på grunn av koronapandemien. Nå begynner mange å lure på om det blir noe breddefotball og annen breddeidrett i 2020, med tanke på at dagens smittesituasjon i Norge har blitt verre.

Det har spesielt gått utover breddefotballen, hvor ingen over 20 år i divisjonene under 2. divisjon får lov til spille kamper. NFF har også meldt allerede at flere hundre lag har blitt lagt ned på grunn av full stans i aktiviteten. Nå skal kultur- og helseministeren møte idretten, og sannsynligvis gi dem spikeren i kista for 2020 eller fornyet håp.

Ønsker ikke å oppgi åpningsdato

Myndighetene vil fortsatt ikke gi noen åpningsdato for kamper og treninger for voksne i breddeidretten.

Det er klart etter et møte mellom norske idrettstopper og kulturminister Abid Raja (V) og helseminister Bent Høie (H).

Norges idrettsforbund og særforbundene har i lang tid håpet på en åpning for breddeidrett også for dem over 19 år. Fredag fikk de en nedtur i form av regjeringens siste smittevernoppdatering, og beskjeden var likelydende etter mandagens møte.

– Vi skulle gjerne sett at vi kunne fortsette den gradvise gjenåpningen av samfunnet, og vi håper vi kan det snart. Men med den smitteøkningen som er i samfunnet nå, kan vi ikke ta sjanser, sa Raja etter møtet.

– Det er ikke tilrådelig at man åpner opp for ytterligere kontakt. Gjenåpningen av breddeidretten må settes på vent, fastslo kulturministeren.

- Hadde ønsket å gi idretten det unntaket

Barn og ungdom har kunnet trene med kontakt og spille kamper siden 1. august, men myndighetene har ikke ønsket å gi det samme unntaket fra énmetersregelen for seniorene i breddeidretten.

Det ble anslått at breddeidretten kunne åpne opp helt fra 1. september, men den siste tids smitteoppblomstring sørget for en ny utsettelse.

– Vi hadde ønsket å gi idretten det unntaket, og de hadde fått det om smittesituasjonen tilsa det. Men det gjør den ikke, sa Høie før helgen.

(©NTB)