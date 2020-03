Nedslående nyheter for Ruud etter flymaraton

Casper Ruud reiste over 900 mil med fly før han fikk beskjed om at Indian Wells-turneringen var avlyst. Nå er planene satt litt på vent for tennisesset.

Ruud spilte Davis Cup i Oslo fredag og lørdag, og sjekket inn på Gardermoen søndag. Da startet en lang tur mot California med mellomlandinger. Nordmannen hadde så vidt landet i USA da han fikk de dårlige nyhetene. - Vi kom til Indian Wells søndag kveld og fikk beskjeden om avlysning da vi ankom hotellet, sier Ruuds pappa Christian til NTB. - Vi vet ikke så mye ennå om hva som skjer med Miami-turneringen (i månedsskiftet mars og april), og det som skjer etter det. Vi blir nok her i hvert fall en uke og trener og ser an situasjonen. Sønnen hadde virkelig sett fram til Indian Wells-turneringen. Den går for å være tettest opp mot de fire Grand Slam-turneringene i status. Ruud er nummer 36 på verdensrankingen. I Indian Wells var 16 av de 20 best rangerte herrespillerne i verden påmeldt. (©NTB)