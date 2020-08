Nedtur for for HamKam og Rekdal etter sjansemisbruk

Tapte hjemme mot topplaget etter å ha brent utrolige muligheter til å utligne.

HAMKAM - TROMSØ 0-2:

Tabellteten i Obosligaen tilhører fortsatt Tromsø og trener Gaute Helstrup etter at laget påførte Kjetil Rekdal sitt første nederlag som HamKam-trener torsdag kveld.

Fitim Azemi ordnet ledelsen for bortelaget like før pausen, og det skulle vise seg å prege resten av kampbildet.

Tromsø har vist seg å være det suverent vanskeligste laget å score mål på i Obosligaen denne sesongen.

Og nettopp det fikk også HamKams mest profilerte spillere oppleve i den andre omgangen på Briskeby.

- Hvis vi summerer opp, så var det 3-3 i målsjanser. Og vi brenner våre, og de scorer. Vi var litt for tamme i første omgang. Jeg synes vi gjør et ærlig forsøk etter pause, og har to enorme sjanser som du normalt skal score på, sier Rekdal til Eurosport.

- Da kommer du opp på 1-1, og da kan alt skje. Men du ser Tromsø er litt mer rolig enn oss, og de gjør litt mindre feil på enkle ting enn vi gjør. De får ledelsen når vi står og sover rett før pause, fortsetter HamKam-treneren.

BLE STANSET: HamKams Marcus Pedersen. Her i en annen duell fra torsdagens oppgjør mot Tromsø. Foto: Geir Olsen (NTB scanpix)

Bom etter bom



Tidlig i andreomgangen kom Tobias Svendsen til avslutning på et innlegg fra Markus Solbakken. Den tidligere Molde-spilleren fikk gå opp helt aleine i TIL-feltet, men dessverre for Rekdals menn nikket han utenfor.

Så ble det Marcus Pedersens tur etter en times spill. Spissen kom seg helt fri innenfor femmeteren til gjestene da ballen ble slått inn fra venstre.

Pedersens avslutning overlistet imidlertid ikke Tromsø-burvokter Jacob Karlstrøm. Sjansen ble først omtalt som stor i Eurosports Fotball Direkte-studio, men det ble raskt korrigert av Joacim Jonsson.

- Den der er ikke stor, den er gigantisk. Ser du ansiktsuttrykket til Marcus Pedersen når han skyter? Han tror ikke sine egne øyne. Han var på vei opp med begge armene, kommenterte svensken.

- Rekdal, ja, nå kan du faktisk være frustrert. Der skal det være 1-1, naturligvis, fortsatte Jonsson.

SATTE NÅDESTØTET: Sakarias Opsahl punkterte kampen på Briskeby da han sendte inn Tromsøs andre scoring. Her jubler han sammen med Ruben Yttergård Jenssen og Eric Kitolano og Mo Ahamed. Foto: Geir Olsen (NTB scanpix)

Innlånt unggutt punkterte



Isteden var det Tromsø som scoret mot slutten av oppgjøret, på en av få visitter i nærheten av Lars Jendal i HamKam-målet etter sidebyttet.

Den innlånte Vålerenga-spilleren Sakarias Opsahl sendte inn gjestenes andre mål etter veggspill med spisinnbytter Mo Ahamed. Oslogutten var sikker som en rutinert toppscorer og trygget dermed også de tre poengene.

Tromsø beholder dermed ledelsen på tabellen i Obosligaen, ett poeng foran Ranheim. Trønderne snudde 0-1 til seier med hele 6-1 borte mot Jerv i Grimstad torsdag.

Sogndal holder også noenlunde følge i toppen etter 2-0 hjemme mot Øygarden. Eirik Bakkes mannskap har fire poeng opp til topplaget fra nord.