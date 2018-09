Nedtur for Rekdal mot gamleklubben – Finne lekte med Start i målfest

Kjetil Rekdal og Start hadde klatret over streken etter en strålende periode, men mot Bård Finne og Vålerenga ble det bråstopp og tap 2–3.

Rekdal har vært Vålerenga-trener i to perioder, og sluttet i klubben så sent som i februar 2017. I sommer ble han ansatt som Starts redningsmann, og søndag var Reka tilbake på Valle for første gang på bortebenken.

Start har vært inne i en god periode med to strake seirer, og avanserte til semifinale i cupen i midtuken. Mot Vålerenga kom Starts første tap siden 27. august.

– Jeg føler at vi gir vekk seieren i dag. Hadde vi vært bedre, ville vi fått med oss tre poeng, sier Start-kaptein Erlend Segberg, til Fædrelandsvennen.

Klønete Larsen-heading

Vålerengas 1-0-mål var av den heldige sorten. Bård Finne plutselig god tid med ballen i mellomrommet. Han sendte en strøken pasning til Sam Johnson, som var alene med keeper.

Vålerenga-spissen prøvde å vri ballen rundt keeper Jonas Deumeland, men keeperen fikk opp venstrehånden og slo ballen opp i luften. Ballen hadde fortsatt retning mot mål, men Simon Larsen kom løpende for å klarere. I stedet endte han med å stange ballen i eget mål.

Larsen spilte for Vålerenga fra 2012 til 2016 før han gikk til Start før 2017-sesongen. Etter selvmålet begynte Vålerengas supportere å synge «Simon elsker Vålerenga» på Valle.

Finne i form

Bård Finne har hatt en flott høst for Vålerenga, og briljerte nok en gang for VIF. Like før pause kom han seg fri etter ha spilt vegg med Mohammed Abu og han spilte fri Erik Israelsson. Avslutningen ble blokkert, og Vålerenga ledet 1–0 da lagene tok pause.

Etter pause skapte Finne nok en gang trøbbel for Starts forsvar. Han kom seg fri på venstrekanten etter 57 minutter, og fant nok en gang Sam Johnson, denne gangen med et glitrende innlegg. Johnson stanget ballen enkelt i mål, hans niende scoring denne sesongen.

Hektisk avslutning

Men på overtid ble det hektisk på Valle. Først reduserte Start til 1–2 ved Mathias Bringaker. Et innlegg gikk via beinet på Amin Nouri og endte hos Bringaker, som tente håpet for de gule og svarte.

Vålerenga gikk rett i angrep, og Bård Finne var ikke ferdig for dagen. Han fikk et innlegg på omtrent 16 meter og hamret ballen i hjørnet bak Deumeland.

– Det er veldig komfortabelt i 88 minutter, men det blir uryddig siste sju, sier VIF-assistent Johannes Moesgaard til klubbens hjemmesider.

Start svarte på direkten. Vålerenga-forsvaret hadde tatt tidlig kveld, og Herolind Shala fikk enkelt sette inn søndagens femte scoring. Det ble også den siste, og tre poeng ble værende i Oslo.

– I morgen klarer jeg kanskje å kose meg med tre poeng, men akkurat nå er det bittert at vi slipper inn de målene. Det har vært et par tyngre kamper, men tre poeng her var fantastisk deilig, sier Jonatan Tollås Nation.

(©NTB)

