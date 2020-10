Nedtur for Solbakkens FCK – ingen europaliga

For annen gang på de siste 15 årene blir FC København uten europeisk gruppespill i høst. Ståle Solbakkens lag tapte 0-1 hjemme for kroatiske Rijeka.

Det handlet om retten til å spille gruppespill i europaligaen. Et selvmål av høyreback Peter Ankersen i det 20. minutt ble kampens eneste mål, og nå blir Solbakkens menn henvist til superligaen, der laget har kommet skjevt ut med bare ett poeng på tre kamper.

Baklengsmålet kom i en bisarr situasjon der alt gikk galt for FCK. Victor Nelsson og Ragnar Sigurdsson løp i hverandre i forsøket på å stoppe Franko Andrijasevic, som dermed kom alene med keeper Karl-Johan Johnsson og vippet ballen over ham. Ballen gikk i tverrliggeren, men returen traff Ankersen og endte i mål.

Ekstra bittert er nok europaligaforliset ettersom rivalen Midtjylland onsdag sikret plass i mesterligaen. Herning-laget ble torsdag trukket i gruppe med Liverpool, Ajax og Atalanta.

Solbakken var ikke eneste norske trener for en utenlandsk klubb som så europaligaspill glippe torsdag. Arne Erlandsens KuPS tapte 1-3 for Cluj i Romania og er også ferdig med internasjonalt spill i år.

Jo Inge Berget scoret for Malmö, men til liten nytte. Det ble 1-3-tap hjemme mot spanske Granada, som stakk av med billetten til gruppespillet. Mindre profilerte Ole Erik Midtskogen tegnet seg også på scoringslista. Han skapte spenning da han reduserte til 1-2 for Klaksvik i forsøket på å bli Færøyenes første lag i et europeisk gruppespill, men irske Dundalk vant 3-1.

Celtic-seier

Bedre gikk det for noen andre norske spillere. Mohamed Elyounoussi var involvert i vinnermålet da Celtic vant 1-0 over Sarajevo i Bosnia.

Både Moi og Kristoffer Ajer hadde hatt gode sjanser for den skotske klubben, men det sto fortsatt 0-0 i det 69. minutt da Moi satte opp Ryan Christie med et hælspark. Sistnevnte skjøt fra 16 meter, og keeper ga retur rett ut til Odsonne Édouard, som scoret det avgjørende målet.

Ajer og Moi spilte hele kampen for Celtic.

Rogne videre

Thomas Rogne er også klar for europaligaen. Han ble byttet inn mot slutten da Lech Poznan vant 2-1 borte mot Charleroi.

Ghayas Zahid og hans APOEL Nikosia ga Liberec hard kamp om avansement, men et vinnermål fem minutter på overtid ga den tsjekkiske klubben 1-0-seier og europaligaplass.

