Nedtur for utforgutta i Kitzbühel

Kjetil Jansrud og Aleksander Aamodt Kilde klarte ikke å følge opp fredagens gode super-G-resultater i Kitzbühel. I utforrennet lørdag ble det 6.- og 9.-plass.

Fredag ble det en norsk drømmedag med seier og andreplass i super-G-rennet i Kitzbühel. Lørdag slet den norske duoen med å levere like kruttsterke resultater.

Da 40 av de 50 kjørere var i mål, lå Kjetil Jansrud best an av de norske med en sjetteplass. Aleksander Aamodt Kilde ligger an til å bli nummer ni.

Mayer best

Det var Matthias Mayer som klarte seg best i Kitzbühel, i det som gjerne omtales som «verdens tøffeste utforløype». Østerrikeren med startnummer 13 suste inn til 1.55,59 og sin første utforseier i den østerrikske monsterløypa.

Sveitsiske Beat Feuz, en av favorittene, endte 22 hundredeler bak Mayer. Det holdt til delt andreplass med østerrikske Vincent Kriechmayr, som to startnumre senere kjørte inn til nøyaktig samme tid.

Jansrud og Kilde ligger henholdsvis 0,67 og 0,90 sekund bak Mayer.

– Varierende solforhold

Kjetil Jansrud var likevel brukbart fornøyd med sjetteplass.

– Det er litt varierende solforhold i dag, og jeg slet med å se småkonturene, sa Jansrud til NRK etter løpet. Men la også til:

– Alt i alt, og med den omgangen å komme ned til sjetteplass, er helt greit sånn plasseringsmessig.

Aleksander Aamodt Kilde satset skikkelig, men ble trukket langt ut i en av svingende på toppen og tapte tid.

– Med den feilen jeg gjorde på toppen, hadde jeg ikke forventet så mye mer, sa Aamodt Kilde til NRK.

Lørdagens utforresultater fører imidlertid til at det er Aleksander Kilde Aamodt som leder verdenscupen sammenlagt, foran Matthias Mayer.

