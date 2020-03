Nekter Barcelona ligatittelen dersom sesongen annulleres

Spanias fotballpresident gjør det helt klart hva som blir konsekvensen dersom de ikke klarer å fullføre La Liga denne sesongen.

Barcelona leder for øyeblikket La Liga to poeng foran rival Real Madrid, men som i de fleste andre europeiske ligaer har koronaviruset satt en midlertidig stopper for sesongen.

Tirsdag valgte UEFA å utsette sommerens EM-sluttspill med ett år, blant annet i håp om at de europeiske ligaene dermed vil få muligheten til å fullføre sesongene.

Men situasjonen rundt virusutbruddet er svært usikker og det er fortsatt ikke sikkert at man vil være i stand til å fullføre sesongene i år.

- Urettferdig



Spanias fotballpresident Luis Rubiales håper at de skal klare å fullføre La Liga før 30. juni, men kan på ingen måte garantere at de vil få til det.

Han er samtidig klar på at de må forholde seg til reglene som gjelder og at de ikke vil avslutte sesongen med en uferdig tabellsituasjon.

- Det vil være urettferdig om konkurransen avsluttes med tabellen slik den er nå, sier Rubiales til spanske AS.

SPANSK FOTBALLPRESIDENT: Luis Rubiales. Foto: Amr Nabil (AP)

Hva skjer med Liverpool?



I England pågår nå samme debatt dersom Premier League ikke vil bli ferdigspilt.

Liverpool leder ligaen klart, men klubben har fortsatt ikke sikret seriemesterskapet.

Det er derfor fortsatt usikkert hva som vil skje dersom ligaen ikke blir fullført. Enkelte mener at Liverpool som har en langt større ledelse enn nevnte Barcelona, bør bli tildelt seieren uansett, mens andre ønsker sesongen kansellert.

Premier League håper foreløpig på å fullføre sesongen.

