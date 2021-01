Nekter straffskyld for Norway Cup-voldtekt: - Jeg er den perfekte syndbukk

En 50 år gammel lagleder er tiltalt for grov voldtekt av en mindreårig spiller mens de var sammen på Norway Cup i Oslo sommeren 2005. Mandag startet saken i Bergen tingrett.

På rettens første dag valgte tiltalte som ventet å nekte straffskyld.

- Det er ikke så mye mer å si enn at det aldri har skjedd. Jeg kan ikke garantere at hun ikke er blitt voldtatt, men hun er i hvert fall ikke blitt det av meg, sa han i vitneboksen.

Han er altså tiltalt for grov voldtekt av en mindreårig jente han var lagleder for på Norway Cup i 2005.

Han er også tiltalt for gjentatte overgrep mot samme jente fra 2005 til 2007.

I 2005 skal mannen ha bedt den fornærmede jenta, som var spiller på laget han var lagleder for, om å bli med ham på et rom på skolen de bodde på for å ha en samtale.

Han skal deretter ha låst rommet og begått voldtekten.

- Skjønner at jeg ikke har verdens beste troverdighet

Den ble gjennomført på en særlig smertefull eller krenkende måte, heter det i tiltalen.

- Jeg håper og tror på en rettferdig behandling, selv om jeg skjønner at en som sitter på en 21-årig dom ikke har verdens beste troverdighet, sa 50-åringen i vitneboksen mandag.

Aktor Trond Høvik brukte mye av rettssakens første dag på å gå gjennom chattelogger fra tiltalte i forbindelse med den såkalte Dark Room-saken fra 2016, der han allerede er dømt for medvirkning til grove overgrep mot en rekke små barn på Filippinene.

Høvik påpekte at tiltalte, i chatteloggene, ofte brukte den samme frasen i de seksualiserte samtalene.

- Brukte samme frase

Ifølge tiltalen skal han også ha brukt samme frase overfor den fornærmede i forbindelse med voldtekten som skal ha funnet sted under Norway Cup i 2005.

Aktor Høvik presset den tiltalte på om han hadde en kommentar til at den samme setningen dukker opp i både chatteloggene han innrømmer å ha skrevet og tiltalen nå.

- Nei, svarte tiltalte kort.

I retten kom det frem at den fornærmede kvinnen først anmeldte voldtekten i 2019, noen dager etter hun ble kjent med at mannen var dømt i Dark Room-saken.

Mannen står fast på at han ikke har gjort det han er beskyldt for denne gangen.

- Jeg har en annen dom fra før, og nå kommer det jeg mener er grunnløse påstander som fører til tiltale, rettssak og sannsynligvis en dom. Jeg er bekymret for om jeg skal bruke resten av livet mitt på å gå inn og ut av domstoler og prøve å forsvare meg mot helt ville beskyldninger. Før jeg ble pågrepet i 2016 gikk det ingen rykter, ingen historier, om meg. Men nå i ettertid, når dommen i den andre saken har falt, er det ikke måte på hva jeg skal ha gjort. Ryktene går helt vilt, og sånn er det dessverre.

Dro frem løgndetektortest

Han hevdet samtidig i sin forklaring at han har bestått en frivillig løgndetektortest for å demonstrere at han er uskyldig.

- Selv om jeg vet at det ikke vil bli vektlagt i retten, har jeg gjennomført en polygraftest (løgndetektortest) som ikke overraskende sier at jeg snakker sant. Det håper jeg i hvert fall kan berolige familien min og få dem til å ikke miste troen, sa mannen i vitneboksen.

Mannen, som nylig fylte 50 år, ble varetektsfengslet 12. oktober 2016 og har sittet fengslet siden da.

Tiltalte sa i retten at han aldri har hatt en konflikt eller lignende med verken den fornærmede jenta eller noen i nær krets av henne.

Statsadvokat Trond Høvik spurte da tiltalte hva han tror er grunnen til at hun har anmeldt ham for voldtekt.

- Det har jeg tenkt mye på de siste to årene. Jeg har ingen idé om hvorfor, jeg aner rett og slett ikke hvorfor hun har anmeldt meg, sa mannen, som la til at han med en tidligere dom på 21 år er den «perfekte syndebukk».

Den tiltalte var lenge et kjent navn i fotballmiljøet i bergensområdet, hadde lederverv i en fotballklubb og lokale politiske verv for Ap.

Han skal ha kommet nokså sent inn i politikken, og det er ikke som politiker han er kjent i nærmiljøet.

Mannen sitter allerede fengslet for en annen sak.

I starten av november 2020 ble han i Høyesterett dømt til 21 års fengsel for medvirkning til grove seksuelle overgrep mot små barn på Filippinene, i det som har fått navnet Dark Room-saken.

Han hadde anket til Høyesterett etter først å ha blitt dømt til 19 års forvaring i lagmannsretten og 16 års fengsel i Bergen tingrett.

Mannen har sittet i varetekt siden arrestasjonen i 2016. Nå er han altså tiltalt for nok en sak, også denne av det grove slaget.

Offerets bistandsadvokat Beate Hamre forteller at den kommende rettssaken preger klienten hennes på flere måter.

- Det er en veldig krevende sak for henne, og det har vært en lang prosess å komme der hun er i dag. Dette er vanskelig på flere måter. Min klient har vært sterkt preget og slitt med psykisk sykdom som følge av overgrepene hun har vært utsatt for, sa Hamre til Nettavisen før rettssaken startet.

Hovedforhandlingen er berammet til å gå i Bergen tingrett fra 18.-25. januar.

