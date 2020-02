NENT forlenger Bundesliga-rettighetene: Viser tysk toppfotball frem til 2025

Nordic Entertainment Group har sikret eksklusive rettigheter i hele Norden til å vise den tyske toppdivisjonen.

Det opplyser selskapet i en pressemelding.

Dermed har NENT, som forrige uke sikret seg Premier League-rettighetene fra og med høsten 2022, sikret seg nok en attraktiv fotballrettighet.

Ikke minst på grunn av Erling Braut Haalands gjennombrudd hos den tyske toppklubben Dortmund.

– Bundesliga er en av Europas mest spennende ligaer, og veldig interessant fra et nordisk perspektiv. En langsiktig avtale betyr at fotballglade nordmenn kan se noen av verdens beste spillere hver uke på Viaplay, ikke minst Erling Braut Haaland - tenåringen som har sørget for både scoringsrekorder og seerrekorder, forteller Cecilia Gave, sportssjef i NENT Group Norge.

Den nåværende avtalen strakk seg ut inneværende sesong, men nå er den altså forlenget med fire år.

Avtalen innebærer at det vil bli vist mer enn 300 direktesendte Bundesliga-kamper på Viaplay hvert år. Viaplay og Viasport vil fortsette å dekke tysk fotball med norske eksperter, kommentatorer og egne studiosendinger, skriver selskapet i en pressemelding.