Nepomnijasjtsji fikk luke i kandidatturneringen

Jan Nepomnijasjtsji slo Ding Liren og fortsetter det gode spillet i VM-kandidatturneringen i sjakk.

Med hvite brikker tok Nepomnijasjtsji sin fjerde seier av seks mulige. I de to øvrige kampene er det blitt en remis og ett tap for russeren. Det betyr at russeren topper med 4,5 poeng i sammendraget.

Åtte runder gjenstår av turneringen der det blir bestemt hvem av de åtte deltakerne som får muligheten til å spille VM-kamp mot regjerende verdensmester senere i år.

De siste kampene i turneringen spilles 3. april. Det spilles om omspill om det er ikke blitt kåret en vinner etter at de 14. rundene er ferdigspilt.

Fortsetter det som nå blir det ikke behov for noe omspill. Samtlige av de nærmeste utfordrerne til Nepomnijasjtsji måtte nøye seg remis mandag. Det betyr at det er blitt et helt poeng fra Nepomnijasjtsji og ned til franske Maxime Vachier-Lagrave på sammenlagtlisten etter seks spilte runder

Fire av Carlsens utfordrere ligger på delt tredjeplass med tre poeng etter seks runder.

Forhåndsfavoritt Fabiano Caruana er en av de fire som er 1,5 poeng bak lederen.

- Det er ikke optrimalt, men fortsatt er det åtte kamper igjen og det er nesten som en helt vanlig turnering. Men ja. 1,5 poeng er mye å ta igjen, sa Caruana til Chess24.

Slik endte mandagens kamper: Alexander Gristsjuk, Russland – Fabiano Caruana, USA 0,5-0,5, Kirill Aleksejenko, Russland – Anish Giri 0-1, Nederland, Jan Nepomnijasjtsji, Russland – Ding Liren, Kina 1-0, Wang Hao, Kina – Maxime Vachier-Lagrave, Frankrike 0,5-0,5.

Tirsdag er det hviledag i Jekaterinburg.

