Nervepirrende dager for Gangnes: – Det ville være rart om jeg mister landslagsplassen

Skadeforfulgte Kenneth Gangnes søker trygghet. Kolbukameratene-hopperen håper han får landslagsplass og tilgang til det beste medisinske apparatet.

I løpet av en drøy uke får totningen vite om han fortsatt får en plass på A-landslaget hos Alexander Stöckl. Hele denne sesongen har Gangnes vært ute med korsbåndskade.

– Jeg har ikke fått noen beskjed fra hoppledelsen. Det blir veldig spennende å se, men jeg synes det er rart om dem setter meg ut. Jeg kan riktignok forstå et slikt valg, men det ville vært rart om jeg mister landslagsplassen. Jeg har ikke hoppet meg ut av landslaget. Jeg fikk bevist hva jeg er god for før jeg ble skadd igjen, sier Gangnes til NTB.

Han har nylig vært på tester i Oslo. Svarene var oppløftende: Fysikken og styrken er mye bedre enn etter forrige kneoperasjon.

– Kenneth har definitivt ikke hoppet seg ut av landslaget, men vi har ikke tatt ut laget for kommende sesong. Da blir det dumt av meg å foregripe noe som helst og love han en plass. Døren er på ingen måte lukket for Kenneth, sier hoppsjef Clas Brede Bråthen.

– Vi er midt i en evaluering der vi skal ta ut A-landslaget til VM-sesongen. Vi har i alle fall søkt om stipend på Olympiatoppen for ham. Kenneth har en helt spesiell plass i hjertene til alle som er glad i norsk hoppsport. Han har vært forhindret fra å resultatmessig kunne forsvarere plassen, fortsetter sportssjefen.

Til å spy av

Gangnes er inne i et råkjør for å komme tilbake.

– Jeg er gjennom noen treningsøkter der jeg har mest lyst til å grine og spy etter å ha vært på «gymmen», sier den skadeplagede hopperen.

– Hvor viktig er en landslagsplass for deg?

– Det er viktig å få den bekreftelsen at du er blant dem som hoppledelsen vil satse på. Det andre er det medisinske støtteapparatet rundt og oppfølgingen jeg trenger. Når jeg kommer tilbake, må jeg ha de beste rundt meg. Det er jeg helt avhengig av for å raskt kunne «catche» nivået som kreves, sier 28-åringen.

Gjør endringer

Fire ganger har Kolbukameratene-hopperen ødelagt kneet. Nå handler alt om bli klar til sesongåpningen i Wisla midt i november. I månedsskiftet juli/august tester han hoppskiene igjen (på plast). For å unngå flere kneskademareritt, tar Gangnes grep.

– For å gi meg selv mer trygghet, vurderer jeg å endre litt på utstyret for å gjøre det mer humant for knærne. Jeg må finne en god setup, men uten å endre for mye. Vi jobber for at knærne skal bli mer stødige. Da må de gå mer rett fram og ikke så kalvbeint som det blir nå, sier Gangnes.

– Vi skal minimere risikoen for at kneet kommer i feil vinkel, men samtidig ikke svekke effekten utstyret mitt gir. Nå sitter jeg her og både tegner og kåler mye i en notatblokk. Jeg nærmer meg en god løsning. Dette må komme på plass nå. For jeg skal ikke bruke tid på slike ting til høsten. Da skal alt være klart. Jeg har planlagt hele høsten i detalj. Jeg er ikke glad i at tilfeldigheter skal bestemme, fortsetter totningen.

Vann over hodet?

– Hva er det verste med å trene seg opp igjen?

– Det er å være alene. Det er dager du er drittlei. Du har noen blytunge dager. Da må jeg spørre meg selv om jeg har det som trengs. Og det har jeg, for jeg skal på pallen igjen i verdenscupen. Det føler jeg ikke er å ta vann over hodet. Jeg er mer sulten enn veldig mange andre. Jeg har mye å bevise, både meg selv og andre. Jeg skal vise at jeg ikke har kastet bort to år i dass, sier Gangnes.

