Nest-Sotras keepertrener utestengt etter grove Twitter-meldinger

Nest-Sotras keepertrener Erlend Johansen må sone to kampers karantene etter å ha langet ut mot dommere på Twitter.

Utestengelsen ble offentliggjort av Norges Fotballforbund tirsdag.

30. september la Johansen ut to meldinger på Twitter hvor han med svært grov språkbruk beskrev hvordan han følte dommerne i 1. divisjon jobbet mot eget lag.

«Å reise rundt i dette landet å bli pisset på av dere helg etter helg har vært en opplevelse. Det holder nå. Ta å send ut noen dommere med ryggrad neste helg å kall tilbake sirkusklovnene.", var den ene meldingen.

Norges Fotballforbund sammenligner saken med da John Arne Riise langet ut mot en dommer foran åpent TV-kamera i 2016. Thomas Lehne Olsens dommerutblåsning denne sesongen ble også vurdert, men disiplinærutvalget peker på at språkbruken til Johansen er «grovere» enn i saken med LSK-spissen.

– Disiplinærutvalget kan heller ikke se at det er avgitt noen uforbeholden og uoppfordret unnskyldning fra Erlend Johansens side, skriver utvalget på NFFs nettsted.

– Disiplinærutvalget finner etter en helhetsvurdering at påtalenemndas innstilling til karantene på to obligatoriske kamper for klubbens førstelag vil være en passende reaksjon, legger utvalget til.

Karantenen betyr at Johansen ikke blir å finne på Nest-Sotras benk mot Sandnes Ulf og Tromsdalen.

(©NTB)

Mest sett siste uken