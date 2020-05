Nesten ni år er gått siden den kontroversielle hendelsen. Nå forteller Patrice Evra mer om Luis Suárez-episoden

Den uruguayanske superstjernen ble dømt for å komme med rasistiske hets. Det ble starten på en tøff tid for franskmannen.

Det var i oppgjøret mellom Manchester United og Liverpool på Anfield at den franske venstrebacken var tydelig forbannet etter et hjørnespark, der han forsvarte Liverpools stjernespiller.

Etter kampen begynte historiene å hagle rundt hva som egentlig hadde skjedd mellom Patrice Evra og Luis Suárez, og omsider kom det frem at venstrebacken anklaget Suárez for rasistisk hets.

I Manchester United sin offisielle podcast har Evra åpnet opp om hvordan han så situasjonen i oktober 2011, og hvordan han reagerte på hetsen.

- Ikke gjør det ... gjør det

Den tidligere United-kapteinen forteller nemlig at han slet med å holde sinnet i ro da uruguayaneren hadde begynt å slenge med leppa:

- Jeg husker at jeg sa til meg selv i løpet av kampen «om du slår han ned, så vil folke se deg som den slemme. Folk vil glemme det han sa». Jeg snakket med meg selv: «ikke gjør det ... gjør det ...», jeg var ikke fokusert på kampen, forteller Evra.

Etter kampen skal han ha vært såpass tydelig forbanna at United-trener sir Alex Ferguson la merke til det. Evra forteller at også David de Gea hadde hørt Suárez' rasistiske uttalelse på spansk, og at de tok det opp med dommer André Marriner.

Så dukket det opp i avisene. Deretter dukket det opp et hav av meldinger fra Liverpool-supportere:

- Manchester United fikk så mange trusselbrev. Folk skrev: «Vi er i fengsel og vi er Liverpool-fans. Når vi slipper fri, så skal vi drepe deg og familien din» forteller Evra, som videre forklarer at han i to måneder hadde sikkerhetspersonell rundt seg 24 timer i døgnet.

Han forteller at da Suárez ble forhørt av FA, så kom det frem en versjon som Evra følte ikke samsvarte med virkeligheten overhodet:

- Da vi var inne til høring, så løy Luis Suárez, og sa at han hadde kalt meg «negro», og at det betyr «venn». Jeg sa: «Det er ikke mitt navn. Min mor ga meg et navn, ikke en farge» forteller Evra.

I deler av Sør-Amerika er det nemlig slik at begrepet «negro» har flere betydninger, i visse av dem kan det, i riktig kontekst, bli benyttet kjærlig. Franskmannen understreker at han er klar over det, men at det snart kom frem at Suárez hadde vært alt annet enn hyggelig.

- Til slutt så innrømmet han alt, og ble suspendert i åtte kamper og fikk en stor bot (40.000 pund, red.amn.), sier Evra.

- Kommer aldri til å kalle ham rasist

Etter at dommen var klar, så valgte Liverpool, da trent av sir Kenny Dalglish, å varme opp til en bortekamp mot Wigan i t-skjorter med bilde av Suárez, og hans draktnummer.

Det fikk Evra til å tenne på absolutt alle plugger.

- Alle spillerne hadde t-skjorter med støtteerklæring til Suárez. Han hadde blitt utestengt for rasisme, han hadde blitt gitt en bot, men fortsatt støttet de ham slik. Jeg var så frustrert og forbannet, forklarer Evra.

- UBEGRIPELIG: Patrice Evra syntes ikke noe om Liverpools bruk av Suárez' trøye etter at han ble dømt for rasisme. Foto: Tim Hales (AP)

Den hendelsen ble et stort tema under Sky Sports' studiosending i oktober 2019, åtte år etter hendelsen, der Liverpool-legenden Jamie Carragher, som var blant spillerne som bar Suárez-skjorten, beklaget til Evra:

- Det er ingen tvil om at vi gjorde en kjempefeil. Det var åpenbart, sier Carragher, som mener at han ikke hadde hørt om påfunnet før de var i garderoben.

- Jeg vet ikke helt hvem som stod bak det. Det kan ha vært de spillerne som var nære Luis i garderoben. Det kan godt være jeg ikke turte å si at jeg ikke ønsket å bruke den t-skjorten, forklarte Carragher.

- Jeg kan kun beklage, vi tok feil.

Selv om Evra er tydelig på at han hadde en tøff tid etter Suárez-saken, og at han ble angrepet av supportere for å ha gjort noe feil, så bærer han ikke nag til Suárez.

Blant annet skal de to ha vært i hyggelig passiar før Champions League-finalen i 2015, der Evras Juventus tapte for Suárez og hans Barcelona.

- Jeg kommer aldri til å kalle Suárez rasist, fordi jeg kjenner han ikke personlig. Jeg tilgir veldig fort, men jeg forstår ikke at et offer skal måtte høre fra media eller andre at man «må stoppe og grine». Jeg gråter ikke, jeg trenger ikke å gråte.

Evra la skoene på hylla i juli 2019 etter et opphold med West Ham. Han spilte i Manchester United fra 2006 til 2014, og var med å vinne fem Premier League-titler, og én Champions League-tittel.

