Nestvold-Haugen beste nordmann på 7.-plass – fem blant topp 15

Leif Kristian Nestvold-Haugen lå på 2.-plass, men ramlet ned til 7.-plass i mandagens utsatte storslalåmrenn i italienske Santa Caterina.

Det var svært tett mellom kjørerne i snøværet i Santa Caterina, og 33 år gamle Nestvold-Haugen hadde bare 16 hundredels sekund opp til 2.-plass. Marco Odermatt forsvarte ledelsen fra 1. omgang, og sveitseren var hele 73 hundredeler foran USAs Tommy Ford på 2.-plass.

– Det er ikke så ofte at jeg er så skuffet etter en 7.-plass som dette, men jeg traff akkurat ikke med et par svinger der før overgangen. Kanskje ble det litt for pent. Normalt skal slik kjøring holde til en topplassering, men det er tett i storslalåm for tiden, sa Nestvold-Haugen til NRK.

Atle Lie McGrath kjørte seg opp fra 25.-plass til 11.-plass etter en god 2. omgang. Da hadde han den nest beste tiden og ble også nest beste nordmann.

Henrik Kristoffersen lå på 5.-plass etter 1. omgang, men gjorde for mange feil i 2. omgang. Dermed ble det 12.-plass for Kristoffersen.

Lucas Braathen vant storslalåmrennet da verdenscupen åpnet i Sölden i oktober. Mandag ble det 13.-plass, og det var tre plasser opp fra 1. omgang.

– Jeg gjorde enkle feil, og det gjorde at det totalt sett ikke ble dagen. Det ble for mye slurv, sa Braathen til NRK.

Aleksander Aamodt Kilde (7) var best av de norske alpinistene på 9.-plass i lørdagens storslalåmrenn samme sted. Denne gangen endte fjorårsvinneren av verdenscupen sammenlagt som nummer 15. Kilde lå på 7.-plass etter 1. omgang.

Rasmus Windingstad (37), Fabian Wilkens Solheim (38), Kjetil Jansrud (50) og Patrick Haugen Veisten (58) havnet utenfor topp 30 og kvalifiserte seg ikke til finaleomgangen.

