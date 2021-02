Nestvold-Haugen reagerer på VM-forholdene: – Jeg er overrasket

Leif Kristian Nestvold-Haugen kjørte ut i sin første VM-øvelse tirsdag. Han skylder ikke på forholdene, men er undrende til arrangørens vanning av løypa.

Tidligere i mesterskapet i Cortina har flere utøvere reagert på vanningen som har skapt et svært isete underlag i flere av øvelsene. Kjetil Jansrud var blant dem. Nå har teknikerne kommet til byen, og i den første øvelsen, parallellstorslalåm, kommer den samme kritikken.

– De har ikke endret taktikk. De liker å vanne på en hel annen måte enn vi har sett ellers i verdenscupen. Jeg vet ikke helt grunnen til at de gjør det på den måten. Det er merkelig at man venter en type forhold, og så kommer det noe helt annet. Men man skal omstille seg – det er litt av sjarmen med idretten at det aldri er like forhold, sa Nestvold-Haugen til NTB.

Også Fabian Wilkens Solheim kjørte ut av de norske herrene.

– Men de beste er gjerne best på det òg. Men jeg er overrasket over måten de gjør det på, la Nestvold-Haugen til.

– Jeg ble overrasket på besiktigelsen. Da trenerne var i bakken i går, var det helt annerledes. Men det er min egen feil i dag. Det er ikke forholdene sin skyld, sa 33-åringen.

(©NTB)

Reklame Her er årets beste påskeegg